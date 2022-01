Rethen

Es geht fröhlich zu in der Galerie des Kunstkreises. Zwischen den Bildern an den Wänden schenkt Toni Musco alkoholische Getränke aus. Vivien Seeberg, Ingrid Gieseler, Christina Bärsch und Andrea Voigt prosten sich gegenseitig zu. Es wird viel gelacht. Doch auch wenn es so aussieht – eine Kunstausstellung wird hier nicht eröffnet.

Die ausgelassene Runde ist eine Schauspielgruppe, die eine Szene aus dem Theaterstück „Der Urlaub“ einstudiert. Schon seit mehreren Monaten kommen die Laienakteurinnen und Laienakteure der Gruppe „Bühnentikk“ in der Galerie des Kunstkreises zu Proben zusammen. Das aktuelle Kurzstück handelt von vier Frauen, die den Zufall über ihr Urlaubsziel entscheiden lassen. Letztlich landen sie in einer Burg in Schottland. An ihrem Reiseziel, wo es selbstverständlich spukt, werden die Damen von Burgbesitzer Lord Alby empfangen.

Ensemble will im März auf die Bühne

Das Ensemble, in dem insgesamt 17 Mitwirkende aktiv sind, trifft sich seit zwei Jahren immer dienstags an der Hildesheimer Straße. Sechs Mitglieder der Gruppe, die von Stephanie Zebbedies geleitet wird, waren zuvor bereits bei der mittlerweile aufgelösten „Doppeldorfbühne“ in Ingeln-Oesselse aktiv. Im März will das neu aufgestellte Amateurensemble nun erstmals auf die Bühne: Geplant sind vier Aufführungen im Forum der Albert-Einstein-Schule (AES).

Sie habe bereits im Sommer 2019 überlegt, wie es nach der Auflösung der „Doppeldorfbühne“ weitergehen könnte, berichtet Zebbedies. Für die heute 57-Jährige sei damals schon klar gewesen, dass es einen deutlichen Schnitt geben sollte. „Wir wollten alles neu angehen.“ Dies bedeutete auch: „Raus aus dem Gemeindesaal, raus aus Ingeln-Oesselse.“ Auf der Suche nach einem neuen Domizil kontaktierte Zebbedies schließlich die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin, die sie bei einem anderen Projekt kennengelernt hatte – und lief offene Türen ein. „Frau Gorbuschin war sofort Feuer und Flamme“, sagt Zebbedies.

„Die meisten sind dabeigeblieben“

Nach einem öffentlichen Aufruf, der auch in dieser Zeitung veröffentlicht wurde, kamen bei einem Infoabend im Januar 2020 bereits 18 Interessierte in den Räumen des Kunstkreises zusammen. „Gleich das erste Treffen verlief sehr erfolgreich“, erinnert sich Zebbedies. Mittlerweile ist aus dem losen Zusammenschluss von Theaterfreunden eine feste Gruppe des Kunstkreises geworden, die unter dem Namen „Bühnentikk“ – eine Abkürzung für „Bühnentheater im Kunstkreis“ – die Laatzener Kulturlandschaft bereichern möchte.

Toni Musco (von links), Vivien Seeberg, Ingrid Gieseler, Christiane Bärsch und Andrea Voigt proben für das Stück „Der Urlaub“. Quelle: Daniel Junker

14 der 17 „Bühnentikk“-Mitwirkenden im Alter von 18 bis 77 Jahren agieren auf der Bühne, fast alle übernehmen aber weitere Aufgaben – vom Bühnenbau über die Planung des Services und die Anfertigung der Kostüme bis zur Öffentlichkeitsarbeit. „Jeder bringt sich nach seinen Interessen ein“, sagt Regisseurin Zebbedies. Kurz nach dem ersten Treffen begannen schon die ersten Proben. „Anfangs haben wir ausschließlich sogenannte Warmups gespielt.“ Das sind Übungen, mit denen die Regisseurin den Beteiligten das Theater spielerisch näherbringen wollte. Denn einige Darsteller hätten noch nie auf einer Bühne gestanden. „Die wenigsten hatten Erfahrung. Deswegen ging es zunächst auch darum, Hemmungen anzubauen, Körperkontakte zuzulassen und sich näher kennenzulernen“, sagt Zebbedies.

Kurzstücke sind ein „Volltreffer“

Im April 2020 wollte die Gruppe die ersten Stücke auswählen – „dann kam Corona“. Damit das neu entstandene Ensemble nicht gleich wieder auseinanderfiel, wählte die Leiterin zunächst sechs Kurzstücke aus und wies jedem Mitwirkenden eine möglichst gleichwertige Rolle zu. „Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und uns digital getroffen“, beschreibt Zebbedies den damaligen Prozess. „Jede Gruppe hat ein Kurzstück einstudiert, einige haben in Kleingruppen sogar privat im Garten geprobt. Das hat zum Glück super funktioniert.“

Im Sommer 2020 durfte sich die Gruppe dann endlich wieder in Präsenz treffen. „Wir haben uns dann für vier der Kurzstücke entschieden“, sagt Zebbedies. „Bei drei von ihnen tauchen immer die gleichen Charaktere auf, die aber jedes Mal von anderen Darstellern gespielt werden.“ Die Idee, zunächst Kurzstücke zu spielen, habe sich als „Volltreffer“ erwiesen. „Jeder hatte dadurch die Möglichkeit, sich auf der Bühne neu zu entdecken.“ Bereits vor eineinhalb Jahren habe die Gruppe die Termine für die vier nun anstehenden Vorstellungen festgezurrt – trotz anhaltender Pandemie. „Wir wollten einfach daran glauben, dass das klappt.“

Vorverkauf ausschließlich online

Vom 18. bis zum 20. März will die Gruppe die Kurzstücke im Forum der Albert-Einstein-Schule erstmals vor Publikum präsentieren. Die Premiere ist für Freitag, 18. März, ab 19 Uhr angesetzt. Zwei weitere Aufführungen beginnen am Sonnabend, 19. März, um 15.45 sowie um 19 Uhr. Am Sonntag, 20. März, stehen die Akteurinnen und Akteure ein weiteres Mal ab 15 Uhr auf der Bühne.

Das erste Stück „Golden Girls“ handelt von drei Freundinnen, die sich am Grab von Gerdas Mann Gisbert treffen. Dabei stellen sie erschüttert fest, dass Gisbert der Liebhaber aller drei Damen war. Für „Golden Girls“ wird die Bühne in zwei Hälften geteilt, die jeweils eine Zeitebene – die Gegenwart und eine Rückblende in die Jugend – darstellen. Bei den folgenden Stücken „Die falsche Witwe“, „Der Urlaub“ und „Auch Omas brauchen Liebe“ werden die jeweils gleichen Charaktere von anderen Darstellerinnen und Darstellern gespielt.

Der Vorverkauf für die jeweils etwa zweistündigen Aufführungen beginnt am Mittwoch, 2. Februar, um 22.22 Uhr. Genau dann geht auch die Homepage buehnentikk.de an den Start, über die die Karten zum Preis von 10 Euro ausschließlich im Vorverkauf erhältlich sein werden. Die Internetseite wird zurzeit von dem 18-Jährigen Leon Seeburg erstellt – er ist das jüngste Mitglied und zugleich der technische Leiter der Gruppe.

Von Daniel Junker