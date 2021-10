Laatzen

Schon wieder hat es in Laatzen geklirrt. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, sind erneut Scheiben an der Albert-Einstein-Schule (AES) eingeworfen worden. Zur Höhe des Sachschadens ist bisher öffentlich noch nichts bekannt. Seit Jahresbeginn seien nun bereits rund 60 Scheiben zu Bruch gegangen, sagte AES-Leiter Christian Augustin. Die Reparatur erfordere Geld, das an anderer Stelle fehle: „Ich hoffe dass der Schulträger schnell alle Maßnahmen ergreift, um der Sache Herr zu werden.“ Ein offenes Schulgelände sei grundsätzlich schön. „Aber leider gibt es in Laatzen ein paar Personen, die dafür sorgen, dass es so nicht weitergeht.“

Die Stadt hatte angekündigt, das bisher offen zugängliche Gelände zeitnah einzäunen zu wollen, und zudem die Installation von Videokameras erwogen. Am Erich-Kästner-Schulzentrum, wo es zuvor unzählige Fälle von Vandalismus gab, sind die Taten stark zurückgegangen, seitdem dort Überwachungskameras hängen.

Von Astrid Köhler