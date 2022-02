Ingeln-Oesselse

Ortseingangsschilder scheinen in der Region derzeit ein begehrtes Diebesgut zu sein. In Laatzens Nachbarstadt Pattensen sind die gelben Verkehrszeichen zuletzt serienweise entfernt worden – in Jeinsen sogar an allen vier Ortseingängen. Betroffen war nun zum wiederholten Mal auch Ingeln-Oesselse: Im Dezember haben Unbekannte das Ortseingangsschild in Richtung Müllingen entfernt. Seit Dienstag ist das Schild zwar ersetzt, aber der Diebstahl bleibt ein Ärgernis.

„Die Schilder verschwinden im Moment verstärkt“, berichtete Silke Pohl, Fachbereichsleiterin Ordnung in der Laatzener Stadtverwaltung, vor Kurzem im Ortsrat Ingeln-Oesselse. Im vergangenen Jahr wurde bereits in Ingeln und in Oesselse je eine der weißen Ortstafeln entfernt, ergänzt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Nun folgte nun auch noch das Ortseingangsschild.

Aufgefallen sei der Verlust Mitte Dezember, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Man habe zunächst provisorisch ein Tempo-50-Schild aufgestellt und ein neues Exemplar bestellt. Seit Dienstag ist wieder alles komplett, am Vormittag hat die Straßenmeisterei das Ersatzschild montiert.

Schaden liegt für die Stadt Laatzen bei 120 bis 160 Euro pro Ortseingangsschild

Der Diebstahl ist kein Einzelfall. Nach Schätzung der Region, die in sechs Kommunen für die Ortsschilder zuständig ist, würden jährlich zehn bis 20 solche Schilder gestohlen. Über die Täter ist nichts bekannt. Die Regionsverwaltung geht davon aus, dass die Schilder mutmaßlich als Andenken oder als Dekoration für den Partykeller entwendet werden. Bezahlen muss dies die Allgemeinheit, der Schaden liege im Schnitt zwischen 120 und 160 Euro pro Schild – „je nachdem, ob das gesamte Schild mit Rohrrahmen oder nur das Verkehrszeichen ersetzt werden muss“, sagt Abelmann. Da es sich jeweils um Einzelanfertigungen handelt, betrage die Lieferzeit in der Regel drei bis vier Wochen.

Von Johannes Dorndorf