Gleidingen

Der Golfplatz Gleidingen ist ein wahres Refugium für Wildtiere. Außer Tausenden von Staren, die sich dort jedes Jahr im Herbst vor ihrem Flug in den Süden sammeln, Rehen, Damwild und Bienen hat sich auf dem 110 Hektar großen Gelände jetzt auch ein Schleiereulenpaar häuslich niedergelassen. In der Maschinenhalle ziehen die nachtaktiven Tiere schon ihre zweite Brut groß.

Bereits vor zwei Jahren hatte der Verantwortliche für Pflege und Instandhaltung des Golfplatzes, Head-Greenkeeper Volker Steenken, den Tieren einen rund einen Meter langen Brutkasten aus Holz gezimmert und hoch oben in der Maschinenhalle aufgehängt. Ein Einflugloch sichert den Tieren den Zugang zu der Halle. Denn Schleiereulen brüten am liebsten in Gebäuden wie alten Scheunen, in Kirchtürmen, Schlössern und Ruinen. Natürliche Brutplätze in Höhlen kommen in Mitteleuropa nur selten vor. Deswegen leben die Eulen mit dem herzförmigen Gesicht am liebsten in direkter Nachbarschaft des Menschen.

Die Eulen brüten in diesem selbst gebauten Brutkasten in der Maschinenhalle des Golfplatzes. Quelle: Privat

Doch wegen moderner Bauweisen, bei denen es kaum noch Einfluglöcher in Gebäude gibt, dem Vergittern von Kirchtürmen gegen Tauben und zunehmenden Monokulturen auf den Feldern ist die Zahl der Tiere in den vergangenen 50 Jahren zurückgegangen. Dank gezielter Schutzmaßnahmen, Bruthilfen und erfolgreichen Wiederansiedlungen hat sich der Bestand nach Angaben des Naturschutzbunds Nabu jedoch wieder erholt, sodass Schleiereulen mittlerweile nicht mehr als gefährdet gelten.

Eulenfamilie hilft bei der Golfplatzpflege

Bis die lautlosen Jäger die extra für sie angefertigte Bruthöhle auf dem Golfplatz genutzt haben, hat es allerdings zwei Jahre gedauert. Erst in diesem Frühjahr bezog ein Schleiereulenpaar das leer stehende Euleneigenheim. Nach rund 30 Tagen Brutzeit konnte Steenken dann das flauschige Resultat erblicken. „Ende April ist die erste Brut mit sechs Schleiereulen geschlüpft“, berichtet der Greenkeeper. Dabei pickten sich die Eulenküken etwa im Abstand von jeweils zwei bis drei Tagen aus den Eierschalen. „Zwei Monate später sind dann alle sechs jungen Schleiereulen ausgeflogen“, sagt Steenken erfreut. Doch damit nicht genug. Offenbar fühlt sich das Eulenpaar auf dem Golfplatz so wohl, dass das Weibchen nur wenig später erneut acht Eier in Steenkens selbst gezimmerten Brutkasten gelegt hat.

Von der zweiten Brut sind mittlerweile alle Jungen geschlüpft und wohlauf. Quelle: Privat

„Auch diese Küken sind alle wohlauf“, berichtet der Head Greenkeeper und freut sich über die tierische Unterstützung bei der Golfplatzpflege. Denn die absolute Leibspeise der Tiere sind Mäuse – und davon kann eine Eulenfamilie bis zu 50 Stück pro Tag vertilgen. „In Anbetracht der großen Mäuseplage in diesem Jahr sind die Schleiereulen auch in dieser Hinsicht auf dem Golfplatz von großem Nutzen“, sagt Steenken.

Von Stephanie Zerm