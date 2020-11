Laatzen

Hausbesitzer und Mieter müssen im nächsten Jahr für die Abwasserentsorgung deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt will die Schmutzwassergebühr um 18 Prozent erhöhen. Laatzens Bürger zahlen ab 1. Januar 2,18 statt 1,85 Euro pro Kubikmeter. Die Gebühr für Regenwasser bleibt hingegen stabil bei 31 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche.

Die Stadt begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten. Da Laatzen kein eigenes Klärwerk habe, werde das Schmutzwasser nach Hannover geleitet. Die dabei anfallenden Entgelte an die Stadtentwässerung Hannover machten 47 Prozent des Gesamtaufwendungen aus, die bei der Schmutzwasserentsorgung anfallen. Zuletzt seien diese Entgelte gestiegen. Hinzu kämen Abschreibungen und anstehende Reparaturen im Laatzener Leitungsnetz. 19 Prozent der Ausgaben entfielen auf Abschreibungen und Zinsen, weitere 19 Prozent auf Personal- und Sachkosten. Dabei macht die Stadt keinen Gewinn: Gebührenhaushalte müssen grundsätzlich kostendeckend kalkuliert werden.

Gebühr ist niedriger als in anderen Kommunen

Im Vergleich mit anderen Kommunen kommen Laatzens Bürger trotz der Anhebung auch künftig relativ günstig weg. Keine Kommune des Klärwerkverbunds Hannover nahm 2020 weniger Geld von ihren Bürgern. Angeführt wird die Liste von Garbsen mit 2,36 pro Kubikmeter Schmutzwasser und Hannover mit 2,33 Euro pro Kubikmeter. In Laatzen sind es bislang nur 1,85 Euro. Selbst wenn die Entgelte in anderen Kommunen 2021 stabil blieben, wäre Laatzen immer noch die drittgünstigste Kommune. Zum Klärwerksverbund gehören außerdem Gehrden, Hemmingen Ronnenberg und Seelze.

Zu den wichtigsten Projekten im kommenden Jahr gehören Reparaturen im Gleidinger Kanalnetz, das seit 2016 untersucht wird. Ergebnisse des zweiten Untersuchungsabschnitts sollen laut Stadtverwaltung noch in diesem Jahr vorliegen, für 2021 seien dann die konkreten Ausbesserungsarbeiten geplant. Auch wolle man sich weiterhin um die Geruchsbekämpfung bemühen, die Kommune teste dafür Produkte zur Abwasserbehandlung. Ein Produkt werde in der Pumpstation Erbenholz an der Peiner Straße in Rethen getestet, ein anderes an der Schmutzwasserpumpstation Maschstraße in Gleidingen. „Für eine Fortführung der Tests auch im Jahr 2021 wurden Haushaltsmittel eingeplant“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Ratspolitiker im Stadtentwicklungsausschuss haben sich bereits einstimmig für die Gebührenerhöhung ausgesprochen, das letzte Wort hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19. November.

Von Johannes Dorndorf