Schockierendes Ende eines Spaziergangs in Grasdorf: Bei der Rückkehr aus der Leinemasch ist der Hund einer Laatzenerin von einem anderen Hund attackiert worden, sodass er schwere Bisswunden erlitt. Noch auf dem Weg zur Tierärztin verstarb das Tier in den Armen der 57-Jährigen. Der Halterin des attackierenden Hundes wurden inzwischen behördliche Auflagen gemacht.

Die 57-jährige Laatzenerin war an dem Nachmittag mit ihrem Zwergschnauzer Lilly in der Leinemasch spazieren. Auf dem Rückweg durch Grasdorf passierte sie gegen 16.45 Uhr mit ihrer angeleinten Hündin ein Grundstück, das in der Nähe des Grasdorfer Nahkauf-Marktes liegt – so berichtet es Jürgen Tees, der sich als guter Bekannter oft um Lilly gekümmert hat und der Halterin auch jetzt zur Seite steht. Zu diesem Zeitpunkt sei eine Frau mit ihrer Tochter auf dem Grundstück angekommen und habe die Autotür geöffnet, aus der ihr Hund, ein Akita Inu, gesprungen sei. Dieser sei dann „wie von der Tarantel gestochen“ auf Lilly zugerannt und habe zugebissen. Die Laatzener Polizei bestätigt den Hergang.

Tier stirbt auf der Fahrt zur Ärztin

Die Beteiligten hätten daraufhin mit Mühe versucht, den Hund von seinem Opfer zu trennen. Nachdem er abließ, fuhren die beiden Frauen die 57-Jährige mit ihrem Tier zu einer Tierärztin, die jedoch nicht mehr helfen konnte: Noch auf der Fahrt sei Lilly in den Armen der Halterin verstorben, berichtet Tees, der sofort selbst zur Praxis fuhr, um seiner Bekannten beizustehen. „Die Ärztin sagte mir, dass der Hund zweimal zugebissen und dabei die Lunge getroffen habe.“ Wie heftig der Angriff war, werde auch daran deutlich, dass in dem Fell des Opfers ein Zahn hängen geblieben sei.

„Lilly war ein kleiner, schwarzer Zwergschnauzer, der keiner Fliege was zuleide tat. Ich habe noch keinen so fröhlichen Hund gesehen, ein ganz toller Charakter“, berichtet der 77-Jährige. Seine Bekannte habe die Hündin vor fünf Jahren bekommen, nachdem der vorige Halter verstorben sei. „Wir schätzen sie auf zwölf Jahre.“ Er selbst verstehe nicht, warum die Halter ihren Hund ohne Leine aus dem Auto gelassen hätten – zumal Bekannte ihm berichtet hätten, dass dieser sich schon vorher auffällig verhalten habe.

Hund muss künftig Maulkorb tragen

Er habe es allerdings als „anständig“ empfunden, dass die Halterin das Tier nicht nur zur Tierärztin gefahren habe und deren Kosten übernehme, sondern auch selbst Anzeige erstattet habe, ergänzt Tees. Die Polizei bestätigt dies. Noch am Donnerstag sei die Anzeige aufgenommen worden, berichtet Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Die Region als zuständige Veterinärbehörde habe daraufhin am Dienstag gegenüber der Halterin Auflagen erteilt. Demnach darf das Tier künftig nur noch an der Leine geführt werden. Außerdem muss es außerhalb von ausbruchssicheren Grundstücken einen Maulkorb tragen.

Der japanische Akita Inu gilt als selbstbewusster Jagd- und Schutzhund. Nach Angaben des Vereins Akita Club kann es im Umgang mit anderen Hunden zu Problemen kommen, wenn die Tiere den Umgang mit Artgenossen nicht vom Welpenalter an gelernt haben.

Von Johannes Dorndorf