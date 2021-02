Laatzen-Mitte

Tagsüber wäre an einen derartigen Räumeinsatz kaum zu denken – zu viele Räumfahrzeuge, Radlader und Pritschenwagen sind zeitgleich auf engstem Raum im Einsatz. Rund ein Dutzend Betriebshofmitarbeiter haben am Dienstagabend die Kreuzung der Erich-Panitz-Straße zur Würzburger Straße geräumt.

Die Massen, die seit dem Wochenenden vom Himmel gefallen sind, könnten nicht mehr einfach nur an den Straßenrand geschoben werden, heißt es. Der Schnee wird daher zu einer Stelle gebracht wo es ausreichend Lagerplatz gibt: zum Festplatz in Rethen.

Unimogs mit Schild den Schnee zusammen, der anschießend von Radladern auf bereit stehende Pritschenwagen geladen und zum Festplatz Rethen abtransportiert wird. Quelle: Astrid Köhler

Für den Einsatz in Laatzen-Mitte waren von 18 Uhr an etwa vier Stunden veranschlagt. Ob die Zeit ausreiche, sei noch fraglich hieß es am Abend. Was heute nicht geschafft wird, beiseite zu räumen, werde die nächste Gruppe am Mittwochmorgen erledigen. Nach der Kreuzung zur Würzburger Straße geht es an der Kreuzung zur Wülferoder Straße und an der Langen Weihe weiter.

Von Astrid Köhler