Laatzen

Vor dem Hintergrund der 3-G-Regelungen in Restaurants und bei anderen Veranstaltungen ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests nach wie vor da – zumindest bei Ungeimpften. Bislang waren die dafür notwendigen Bürgertests kostenlos. Ab Montag ändert sich dies jedoch: Wer ab dem 11. Oktober einen offiziellen Schnelltest machen möchte, muss in der Regel zahlen – von einigen Ausnahmen abgesehen.

„Ab 11.10.2021 kostenpflichtiger Antigen-Schnelltest“ steht auf der Internetseite der Teststation im Leine-Center. Termine im Vorfeld könne man für die Tests künftig nicht mehr vereinbaren, die Anmeldung erfolge ausschließlich vor Ort. Neu sind auch die Preise: Waren die Bürgertests bislang gratis, müssen Kunden, die nicht unter die Ausnahmeregelungen fallen, künftig 13,90 Euro bezahlen. Wer sich für eine Zehnerkarte entscheidet, zahlt hingegen 8,99 Euro pro Test.

So wie im Leine-Center ändern sich auch bei den anderen Laatzener Teststellen die Regeln. Kostenlos getestet werden ab Montag nur noch Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine Impfempfehlung vorliegt. Dies gilt insbesondere für Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten, Menschen, bei denen ein Krankenhaus- oder Pflegeheimaufenthalt bevorsteht, Genesene, deren Infektion weniger als sechs Monate zurückliegt, und Personen mit medizinischer Kontraindikation und entsprechendem Attest. Freitestungen nach einer Quarantäne bleiben ebenfalls gratis – und bis zum 31. Dezember sind auch alle Minderjährigen unter 18 Jahren und Schwangere ausgenommen.

Preise stehen noch nicht überall fest

Angesichts der steigenden Impfquote, aber auch wegen der neuen Kostenregelung, haben einige Testanbieter in Laatzen ihr Angebot eingestellt. So bietet die Rethener Adler-Apotheke künftig keine Sondertermine im Gleidinger Gemeindehaus mehr an. Das Gleiche gilt für die Rotdorn-Apotheke, die gemeinsam mit dem Verein Ingeln-Oesselse aktiv in der Grundschule vor Ort Termine angeboten hatte.

Dabei hat sich die Nachfrage bei den Anbietern zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt. So heißt es in der Grasdorfer Ahorn-Apotheke, dass die Zahl der Tests zuletzt auf 30 bis 50 täglich gestiegen sei. Bei der Adler-Apotheke in Rethen waren es zuletzt hingegen nur noch etwa 20 pro Woche – Tendenz: sinkend.

Die Preise für die Schnelltests haben einige Anbieter erst am Freitag festgelegt, bei anderen ist die Frage noch nicht entschieden. „Wir richten uns auf jeden Fall nach der Testverordnung“, sagt Silke Kopf, Inhaberin der Markt-Apotheke in Rethen. Der Service für ihre Stammkunden solle so leicht wie möglich zugänglich bleiben. „Es soll nicht der Geldbeutel darüber entscheiden, ob sich die Leute testen lassen können.“

Hier gibt es in Laatzen Testangebote – und das kosten sie:

Alt-Laatzen:

Eco Care Testzentrum, Münchener Straße 3 (Parkplatz vor Kaufland), montags bis sonnabends 9-18 Uhr, kostenpflichtige Schnelltests 14,99 Euro, im Viererpaket 12,99 Euro pro Test, im Achterpaket 8,99 Euro (nicht übertragbar, 30 Tage gültig).

Grasdorf:

Ahorn-Apotheke, Hildesheimer Straße 214, ohne Terminvereinbarung zu den regulären Öffnungszeiten, 12 Euro pro Schnelltest.

Laatzen-Mitte:

Corona-Teststelle Hannover-Laatzen, Würzburger Straße 13; montags bis freitags 9-11 Uhr, sonnabends 9-12 Uhr, sonntags 9-13 Uhr, 15 Euro.

MeinCoronaSchnelltest, Leine-Center, Robert-Koch-Straße 1, montags bis sonnabends 9-17.30 Uhr, 13,90 Euro, im Zehnerpaket 9,99 Euro pro Test.

Rethen:

Adler-Apotheke, Hildesheimer Straße 372, nach Terminvereinbarung unter (05102) 2301, 15 Euro.

Markt-Apotheke, Hildesheimer Straße 352, nach Terminvereinbarung unter (05102) 916480 montags, mittwochs und donnerstags 13-15 Uhr, Preis ist noch nicht festgelegt.

Außerdem sind Corona-Schnelltests in einigen Laatzener Arztpraxen möglich. Eine Übersicht (ohne Gewähr) gibt es auf arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn. In der Rubrik „Besonderheiten“ ist das Kriterium „Corona-Schnelltest“ auszuwählen.

Von Johannes Dorndorf