Rethen/Gleidingen

Der Verein Rethen Rockt weitet sein Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests in dieser Woche aus. Wer sich testen lassen will, kann am Donnerstag, 1., oder am Sonnabend, 3. April, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr ins Familienzentrum Rethen, Braunschweiger Straße 2d, kommen. Das teilt Apotheker Tobias Münkner mit, der das Angebot mitorganisiert. Der reguläre Freitagstermin entfällt in dieser Woche wegen des Feiertags.

Auch in Gleidingen wird am Sonnabend, 3. April, getestet – von 10 bis 13 Uhr im Saal der St.-Gertruden-Gemeinde, Hildesheimer Straße 560.

Von Johannes Dorndorf