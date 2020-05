Alt-Laatzen

Während die einen ihre Balkone und Gärten begrünen, folgende andere einem gegenläufigen Trend: Sie schottern zumindest Teile ihrer Grundstücke und eigentlichen Grünflächen. Auch in Laatzen greift das um sich, bemängelt HAZ-Leser Werner Läwen, der allein in Alt-Laatzen viele steinerne Gärten entdeckt hat. Auch die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) sei mit ihrem Hauptgebäude an der Wiesenstraße und ihren Mietshäusern kein gutes Vorbild.

Konkret geht es dabei um Gärten und Vorgärten, die mit Vlies oder Folie ausgelegt und mit Kieseln und Steinen zugeschüttet werden, ohne Blumen und oft nur mit wenigen Zierbäumchen. Ähnlich problematisch sind Gabionen, Drahtkörbe aus Schweißgitter, die mit Basalt, Granit oder anderen Bruchsteinen gefüllt werden.

Weniger Gartenarbeit? Ein Trugschluss

Manche Hausbesitzer glauben, das alles spare Gartenarbeit. Das stimmt aber nicht: Kräuter, Flechten und Moose finden auch zwischen den Steinen ihren Weg. Vor allem aber sind die Schottergärten verboten. Im Paragraf 9 der Niedersächsischen Bauordnung steht: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“

Im Sommer 2019 hatte die CDU-Ratsfraktion dazu eine Anfrage an die Laatzener Stadtverwaltung gerichtet. Die antwortete, man vertrete die Auffassung, dass Vlies-, Stein-, Kies- und Schotterflächen gegen die Bauordnung verstoßen. Gepflasterte Gartenwege, Stellplätze, Zuwegung zum Haus, Beeteinfassung, das alles sei in Ordnung, doch die anderen Flächen müssen mit Rasen, Gras oder Gehölzen, Zier- oder Nutzpflanzen bedeckt sein. „Die Vegetation muss überwiegen.“

Schottern schadet Insekten und dem Klima

Hintergrund ist, dass die geschotterten Flächen problematisch für die Natur und das Klima sind: Insekten wie Bienen, Hummeln, Schmetterlingen, aber auch Vögeln wird der Lebensraum genommen.

Darüber hinaus lassen Vlies und Steine kaum Niederschlag durch. Regen ist aber nötig, damit die Grundwasserversorgung sichergestellt ist. Auch muss er versickern können, damit Straßen und Grundstücke nicht überflutet werden, wenn die Kanalisation überlastet ist. Zudem speichern die Kiesel und Schottersteine Wärme und geben sie des Nachts wieder ab – dadurch erwärmt sich die Umgebung. Pflanzen dagegen beschatten den Boden, Regen verdunstet, eine natürliche Kühlung.

WBG setzt auf Wildblumen

Bei der Laatzener Wohnungsbaugenossenschaft ist das Problem durchaus ein Thema, bestätigt ein WBG-Sprecher. Der Steingarten am Haupthaus bestehe schon seit mehr als 13 Jahren. Bei den Mietshäusern müsse man den Pflegeaufwand in Relation zum erhobenen Mietpreis setzen – schließlich werde die Gartenpflege auf die Bewohner umgelegt.

Wie der Sprecher weiter erklärte, seien die rückseits gelegenen Gärten hinter den Häusern durchaus grüne Flächen. Zudem pflanze die Genossenschaft derzeit Wildblumenwiesen, etwa im Kreuzweg, Kapellenbrink oder Am Wehrbusch. Insgesamt handele es sich um eine Fläche von 1500 Quadratmetern.

Die Bauordnung gilt – Stadt könnte zusätzliches Verbot erlassen

Letztlich aber gilt die Bauordnung. Einige deutsche Kommunen haben bereits konkrete Verbote ausgesprochen, auch die Stadt Laatzen kann eine Satzung erlassen, die Vorgaben zur Gartengestaltung macht. Als Bauaufsichtsbehörde müsste sie prüfen, ob diese Regelungen eingehalten werden, und sie könnte die Beseitigung der Schottergärten anordnen.

In den vergangenen zehn Jahren habe das Amt aber weder Anordnungen getroffen, noch Bußgelder verhängt. Der Trend sei erst in letzter Zeit aufgetreten, heißt es. Sollte es doch dazu kommen, stellt sich die Verwaltung auf Widerstände ein, schließlich, so die Antwort auf die Anfrage der CDU, haben die Eigentümer in die Herrichtung ihrer Flächen investiert. Die Stadt Laatzen setzt daher vorerst auf Beratung. Wer eine Baugenehmigung beantrage, werde mittels Flyer auf § 9 der Bauordnung hingewiesen.

Stadt Wunstorf gewann eine Musterklage

In der Region wird das Schottern ebenfalls heiß diskutiert. In Neustadt trugen die Fraktionen der Grünen und Linken im Mai 2019 das Thema in den Rat. Die Stadtverwaltung sah den steinernen Trend zwar ebenfalls kritisch, hält es aber für „unverhältnismäßig“, einen Rückbau zu fordern.

Die Bauaufsichtsbehörden in der Region warteten zu dem Zeitpunkt noch auf das Ergebnis einer Musterklage, die die Stadt Wunstorf gegen einen Einwohner führte. Die Verwaltung hatte den Bürger aufgefordert, den Schotter von seinem Grundstück zu entfernen. Seit November steht fest: Das Verwaltungsgericht Hannover gab der Stadt Wunstorf Recht (Aktenzeichen 4 A 12592/17).

Von Katharina Kutsche