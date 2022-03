Laatzen-Mitte

Die Ereignisse überschlagen sich auch in Laatzen. Als die Albert-Einstein-Schule (AES) vergangene Woche ihr kleines Freiluftkonzert der Schulgemeinschaft für die Ukraine zu planen begann, konnte noch niemand ahnen, dass bei der Aufführung bereits erste Kriegsflüchtlinge unter den Zuhörern sein würden. Seit Freitagabend sind diese in der erst tags zuvor spontan als Notunterkunft eingerichteten Sporthalle untergebracht. Am Montagvormittag erlebten einige von ihnen mit, wie ein Großteil der 1600 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auf den Pausenhof kamen, um Beethovens als Europahymne bekannte „Ode an die Freude“ vorzutragen.

Noch um 10.50 Uhr waren fast nur Musiker des 30-köpfigen Projektchores zu sehen, die Notenständer und Instrumente vorbereiteten. Keine zehn Minuten später war der Schulhof geflutet mit Menschen, die mit Liederzetteln in der Hand auf ihren Einsatz warteten. Dutzende weitere Schülerinnen und Schüler drängten sich im Gebäude an geöffneten Fenster – und dann setzte die Musik ein. Nur wenige Klassen fehlten unterrichtsbedingt.

Das aus 30 Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften bestehende Projektorchester der AES spielte unter dem Dirigat von Fachbereichsleiter Daniel Haupt drei Strophen der Europahymne Quelle: Astrid Köhler

„Es war ein Gänsehautmoment, das Stück auch noch mit Blick auf die Halle aufzuführen“, betonte anschließend Fachbereichsleiter Daniel Haupt, der den Projektchor dirigierte und die Aktion mit der Fachbereichsleiterin Sport und Ganztag, Sonja Kollmeyer, initiiert hatte. Zwar erreichte die Musik nicht alle auf dem verwinkelten Pausenhof, wie Jugendliche aus den hinteren Reihen berichten, doch sei es auf etwas anderes angekommen. „Schön, dass sich die Schule einsetzt und ein Zeichen setzt“, sagt Zehntklässlerin Laura (16), und der 15-jährige Leo ergänzt: „Es ist eine gute Geste für die Ukraine.“

Geflüchtete Ukrainer sind sehr dankbar und wollen Laatzenern etwas zurückgeben

Von den übergangsweise in der Halle untergebrachten Menschen – die meisten von ihnen sind laut Stadt Mütter mit jüngeren Kindern – hörten etwa 20 Ukrainerinnen und Ukrainer zu. Sie wurden kurzfristig über die Musikaktion unterrichtet. Die Schulleitung selbst hatte erst am Wochenende von der Belegung der Halle erfahren, die als Backup zu den Messehallen dient. Doch aller Kurzfristigkeit zum Trotz: „Die Menschen fanden die Musik ganz toll“, berichtet Frank Wöbbecke vom DRK Region Hannover, das mit der Betreuung und allgemeinen sowie medizinischen Versorgung der Menschen betraut ist. Überhaupt seien die Geflüchteten voller Dankbarkeit und wollten ihrerseits etwas zurückgeben.

Wie die Mutter in der lilafarbenen Jacke, die mit Familie vor Bomben und Raketen aus der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw, einem bedeutenden Hochschulstandort, geflohen ist und nach wochenlanger Flucht nun die dritte Nacht in der Turnhalle schläft. Die Verwaltungsmitarbeiterin hat angeboten, den Schulhof zu fegen, als kleine Gegenleistung für die Hilfe, die sie erfahren hat. Ihr 19-jähriger Sohn, ein angehender Ergotherapeut mit Klinikerfahrung, will wie zuletzt mit autistischen Kindern arbeiten, und ihr Mann, ein selbstständiger Logistiker, ebenfalls schnellstmöglich in eine befriedete Heimat zurückkehren. „Mir“, sagt die Frau lächelnd und ihr auch Englisch sprechender Sohn übersetzt weiter: „Mir“ heiße Peace – also Frieden. Aktuell ist die Ukraine davon noch weit entfernt, und so kommt es in Laatzen und andernorts darauf an, geeignetere Unterkünfte zu finden.

Nicht wenige der Geflüchteten seien traumatisiert, sagt Wöbbecke. Erklärtes Ziel für DRK und Stadt bleibt es, die Menschen schnellstmöglich aus der pragmatisch mit bis zu 200 Schlafgelegenheiten und einem Essbereich hergerichteten Dreifeldhalle herauszuholen und Unterkünfte für sie zu finden. „Die Leute wollen auch mal ankommen“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Tatsächlich gelang dies über das Wochenende für 18 der ursprünglich 60 Menschen. Dafür kann die Stadt auch auf Wohnraumangebote von Privatleuten zurückgreifen, die sich nach dem entsprechenden Aufruf der Stadt gemeldet haben.

50 Menschen helfen Geflüchteten in Halle

Die 35-jährige Tatjana gehörte zu einer derzeit fast 50-köpfigen Gruppe der maßgeblich vom DRK koordinierten Helfer. Die gebürtige Ukrainerin kam 1996 als Kind nach Deutschland. „Wir waren damals auch fremd, aber es waren ganz andere Umstände, und die Menschen jetzt tragen überhaupt keine Schuld“, erzählt die junge Mutter. Am Wochenende hat sie eine Mittfünfzigerin aus der Ukraine aus der Sporthalle und zu sich nach Hause geholt. Sie habe einfach etwas tun müssen. Andere Helfer haben dringend benötigte Kinderbetten und -wagen vorbeigebracht. Wieder andere gingen los, kauften neue Schuhe. Die Hilfsbereitschaft sei beachtlich, betont Wöbbecke, der zugleich eindringlich darum bittet, dass sich Helfer zentral bei Institutionen wie dem DRK und dem Flüchtlingsnetzwerk meldeten und Bedarfe zu erfragen und keinesfalls auf eigene Faust zu den Unterkünften zu gehen.

Den Drang, helfen zu wollen, haben auch unzählige Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die die Folgen von Putins Krieg in Gestalt Dutzender Flüchtlinge in der AES-Gelände indirekt miterleben. Zwar sind die Räume theoretisch strikt getrennt, und die Geflüchteten sollen während der Schulzeiten nicht die Türen zum Pausenhof nutzen, sondern nur jene zum angrenzenden öffentlichen Fußweg. Praktisch spielten dann aber doch auch ukrainische Kinder auf dem Pausenhof. Und auch zwischen Jugendlichen aus der Notunterkunft und der Schule gab es schon erste Gespräche auf Russisch und Englisch. Dies sei niemandem zu verdenken, gleichwohl gelte es ein Auge auf die Situation zu haben, sagt Augustin.

Die Dreifeldturnhalle der Albert-Einstein-Schule ist seit Donnerstagnachmittag gesperrt. Freitagabend wurden dort erstmals 60 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, in der Hauptsache Mütter mit jüngeren Kindern. Quelle: Astrid Köhler

„Wir müssen in den nächsten Tagen einen guten Plan entwickeln“, sagt Augustin. Auch wenn genau dies angesichts der vielen Unwägbarkeiten schwierig zu sein scheint, ist aus Sicht der Schule einiges denkbar, wie den Geflüchteten die Waschmaschinen im Hauswirtschaftsbereich mit zur Verfügung zu stellen. Weiterhin stehe auch das Angebot im Raum, die Cafeteria am Nachmittag für Angebote zu öffnen. „Die Schule sprudelt über mit Ideen“, ergänzt Anja Fischer, didaktische Leiterin der AES. Diese gelte es mit der Stadt und dem DRK abzusprechen. Mit beiden sei die Schule im engen Austausch. Und was spontane Reaktionen auf Unvorhergesehenes anbelangt, da habe die Schule spätestens seit Corona reichlich Erfahrung, ebenso wie die seit 2015 bereits bei der Flüchtlingsbewegungen aus Syrien geforderte Laatzener Verwaltung.

Wie Stadtsprecherin Weisbrich am späten Montagnachmittag mitteilte, sollen für alle Geflüchteten aus der Halle inzwischen geeignetere Räume gefunden worden sein. Wann die Sporthalle aber erneut als als Notunterkunft benötigt wird, das scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.