Laatzen-Mitte

Wie hoch ist die biologische Aktivität im Boden im Umfeld der Grundschule an der Pestalozzistraße? Das wollen die Kinder der Klasse 2a im Rahmen eines Experiments herausfinden. Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich am Bürgerforschungsprojekt „Expedition Erdreich“, bei dem Freiwillige Böden im gesamten Bundesgebiet untersuchen.

Zentraler Bestandteil des Experimentes ist die sogenannte Teebeutelmethode, bei der genormte Teebeutel acht Zentimeter tief im Boden vergraben werden. Drei Monaten bleiben sie dort und innerhalb von 90 Tagen wird das pflanzliche Material – in diesem Fall Grün- und Rooibos-Tee – von Bodenorganismen zersetzt. Aus dem Gewichtsunterschied zwischen Start- und Endgewicht lässt sich der sogenannte Tea-Bag-Index (TBI) berechnen. Das Projekt „Expedition Erdreich“, das vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und von der gemeinnützigen Organisation Wissenschaft im Dialog (WiD) initiiert wurde, nutzt den TBI als Indikator für die biologische Aktivität im Boden.

Angeleitet von Lehrerin Claudia Duval beteiligt sich auch die Klasse 2a der Grundschule Pestalozzistraße an dem Projekt. Am Montagvormittag haben die Schülerinnen und Schüler die genormten Teebeutel aus ihrem Aktions-Kit zunächst einzeln beschriftet, damit sie identifiziert und später den Standorten zugeordnet werden können. Danach wurden die Beutel mit einer Feinwaage gewogen. Dabei gingen die Kinder überaus präzise vor: „Wir haben die Grammzahl für jeden Teebeutel bis auf zwei Stellen nach dem Komma ermittelt“, berichtet Duval. Auch über die beiden benötigten Standorte hatten sich die Schülerinnen und Schüler Gedanken gemacht: Sechs Beutel wollten sie am Schulacker unweit des Haupteingangs in die Erde bringen, sechs weitere sollten am Wall zur Bundesstraße 6 eingebuddelt werden. „Der Boden am Schulacker entspricht dem eines Gemüsebeetes, am Wall zur B6 ist es eher Waldboden“, sagt Duval.

Jeweils drei Teebeutel mit Rooisbos- und Grüntee werden an einem Standort in acht Zentimeter Tiefe vergraben. In Laatzen kommen sie am Schulacker der Pestalozzistraße sowie am Wall zur Bundesstraße 6 in die Erde. Quelle: Daniel Junker

An den beiden Standorten in Laatzen-Mitte brachten die Kinder bei Nieselregen jeweils einen Rooibos- und einen Grünteebeutel im Abstand von 15 Zentimetern in die Erde. An zwei jeweils 50 Zentimeter davon entfernten Stellen buddelten sie noch weitere Teebeutel ein, so dass ein Dreieck mit jeweils sechs Teebeuteln entstand.

Kinder üben präzises Arbeiten

„Die Schülerinnen und Schüler lernen bei solchen Versuchsanordnungen, genau zu arbeiten“, sagte Duval. Jeder Zweitklässler war für einen der Beutel verantwortlich und schaufelte ein acht Zentimeter tiefes Loch in die Erde. „Der Boden ist ganz schön fest, muss ich noch weiter graben?“, fragte Muhammad mit prüfendem Blick auf sein kleines Schülerlineal. Nach einigen weiteren Schaufelstößen versenkte der Siebenjährige seinen Teebeutel schließlich im Boden.

Ergebnisse fließen in Forschungsprojekte ein Das Projekt „Expedition Erdreich“ ist das erste umfassende Bürgerforschungsprojekt zur Bodenforschung in Deutschland. Laut Auskunft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erheben Freiwillige bis September Bodendaten an bis zu 9000 Standorten im gesamten Bundesgebiet. An dem Projekt beteiligen sich auch mehr als 300 Schulen. Die benötigten Aktions-Kits sind bereits vergriffen. Die Ergebnisse werden in eine europäische Datenbank eingespeist und fließen in nationale und internationale Forschungsprojekte zur nachhaltigen Bodennutzung ein. Darüber hinaus soll ein Teil der Ergebnisse für die Klimamodellierung genutzt werden. dj

Mit Gartenarbeit kennen sich die Zweitklässler aus: Seit Beginn des Schuljahres kümmern sich die Jungen und Mädchen der 2a um den Schulacker auf der Nordwestseite des Schulgeländes, der seit der Teilnahme an dem Projekt Gemüseackerdemie aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist. Die Kinder legen sogenannte Mulchbeete an, die ohne zusätzlichen Dünger auskommen. „Wir nutzen Laub, Grünschnitt und Pflanzenreste, die wir im Frühjahr unter die Erde graben“, sagt Duval. Daraus entstehe Naturdünger, auf dem die Schülerinnen und Schüler Gemüse anpflanzen. „Wir haben auch schon Insekten gezählt und Regenwürmer in Marmeladengläsern beobachtet, die wir mit einer Sandschicht, einer Erdschicht und Laub gefüllt haben.“ Die Regenwürmer hätten das Laub in die Erde gezogen, aus den Exkrementen entstünde dann wieder fruchtbare Erde.

Lehrerin Claudia Duval (von links) gräbt die Teebeutel mit Radmilla (8), Muhammad (7), Dalal (8), Laurentiu (9), Leonid (8) und Sofian (7) am Schulacker ein. Quelle: Daniel Junker

„Wir wollen herausfinden, wie fruchtbar unser Boden ist“, erklärt Duval den Grund für die Teilnahme der Schule auch an dem neuen Projekt. Über die Teebeutel-Aktion hinaus untersuchen die Kinder weitere Eigenschaften: Sie ertasten, wie sich unterschiedliche Böden anfühlen, und bestimmen Bodenarten wie Sand, Schluff, Ton oder Lehm. Zudem erkunden sie das Bodenleben mit Tieren und Wurzeln, bestimmen die Bodenfarbe anhand einer Farbtabelle und ermitteln den Säuregehalt des Bodens anhand seines pH-Wertes. Am Ende des Experiments werden alle Werte in eine Datenbank eingetragen. Über die Internetseite expedition-erdreich.de können die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse sogar mit denen anderer Bürgerforscher vergleichen.

Von Daniel Junker