Die Schülerinnen und Schüler aus dem Seminarfach „Männerwelten – nein, danke!“ des Erich-Kästner-Gymnasiums setzen sich gegen Gewalt an Frauen ein. Seit mehr als einem Jahr bearbeiten die 20 Jugendlichen Themen wie Alltagssexismus, häusliche Gewalt und Altersarmut, sie analysieren Songtexte, sprechen über das in der Werbung vermittelte Bild der Frau und recherchieren zu Themen wie Genitalverstümmelung.

Jeder kann sich beteiligen

Die Schülerinnen und Schüler aus dem 13. Jahrgang wollen aber auch aktiv etwas gegen Gewalt an Frauen tun. Aus diesem Grund organisiert die Gruppe einen Benefizlauf, für den sich Interessierte ab sofort anmelden können. Mitlaufen darf jeder, auch Schulfremde sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. „Anlass der Aktion ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November“, sagt Schüler Kevin Klassen. Der sich jährlich wiederholende Gedenk- und Aktionstag wird auch als „Orange Day“ bezeichnet.

Das Startgeld beträgt 12 Euro pro Person, die Teilnehmer erhalten dafür ein orangefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift „Aktiv gegen Gewalt“. Mit den Erlösen wollen die Schüler einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren finanzieren. „Wir werden versuchen, noch einige Sponsoren zu bekommen“, sagt Schulleiterin Ulrike Mensching, die das Seminarfach betreut. „Je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Mädchen können sich an dem Selbstverteidigungskurs beteiligen“, sagt Schülerin Michelle Damm. Der Kurs, den das Gymnasium in Kooperation mit der AWO Familienbildung anbieten möchte, soll auch für Mädchen von anderen Schulen offen sein.

Fünf Kilometer durch die Masch

Gestartet wird allerdings erst im nächsten Jahr: Als Termin haben sich die Schüler den Sonntag, 6. März 2022, ausgesucht „Das ist zwei Tage vor dem Weltfrauentag am 8. März“, sagt Schülerin Michelle Damm. „Somit stellen wir zeitlich eine Verbindung zwischen dem Benefizlauf und dem Weltfrauentag her.“ Außerdem wollten die Gymnasiasten aufgrund der rasant steigenden Inzidenzzahlen keinen früheren Termin anpeilen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen fünf Kilometer durch die Leinemasch. „Die Zeit spielt keine Rolle, es geht darum, sich zu beteiligen“, sagt Mensching. Start ist am Sonntag, 6. März, um 12 Uhr am Naturschutzzentrum an der Ohestraße.

Hier bekommen betroffene Mädchen und Frauen Hilfe Die Beratungsstelle Donna Clara des Frauenzentrums Laatzen an der Hildesheimer Straße 85 in Alt-Laatzen bietet Beratungen für Frauen bei Gewalterfahrung wie häuslicher oder sexualisierter Gewalt, aber auch bei Trennung und anderen Krisensituationen an. Weitere Informationen gibt es auf frauenzentrum-laatzen.de sowie telefonisch unter (0511) 89885820. In Hannover hat der Verein Violetta eine Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen eingerichtet. Betroffene finden die Beratungsstelle an der Rotermundstraße 27, Ecke Redeckerstraße, in Hannover-Vahrenwald und im Internet auf violetta-hannover.de. Telefonisch ist der Verein unter (0511) 855554 zu erreichen. Darüber hinaus bietet das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter (08000) 116016 rund um die Uhr vertraulich und kostenfrei Hilfe und Unterstützung an. Der Weiße Ring unterstützt Menschen, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden sind. Das Opfer-Telefon hilft unter der Rufnummer 116 006 kostenfrei und anonym täglich in der Zeit von 7 bis 22 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf weisser-ring.de. dj

Wer sich anmelden möchte, muss vor dem Lauf 12 Euro pro Person an die Schule überweisen. „Im Betreff notieren die Teilnehmer ihren vollständigen Namen und die T-Shirt-Größe“, erklärt Schülerin Violette Tomilov das Prozedere. Das Konto und weitere Infos zum Benefizlauf finden Interessierte auf ekglaatzen.de im Bereich „Termine“.

Ausgegeben werden die Shirts dann am Freitag, 4. März, von 14 bis 16 Uhr im Erich-Kästner-Schulzentrum, am Sonnabend, 5. März, zwischen 11 und 14 Uhr im Leine-Center sowie am Sonntag, 6. März, – dem Tag der Veranstaltung – von 11 bis 11.45 Uhr an der Ohestraße.

Auch Hannover beteiligt sich am „Orange Day“

Auch die Stadt Hannover macht beim „Orange Day“ mit: Am 25. November werden prominente Gebäude in orangener Farbe angestrahlt. Unter anderem beteiligt sich das Historische Museum an der weltweiten Kampagne „Orange the World“ und beleuchtet den Beginenturm. 

Von Daniel Junker