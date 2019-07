Die Premiere von Torte-im-Ort im Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse ist 2018 so gut angenommen worden, dass die Veranstaltung dieses Jahr wiederholt wird. Seit Mai kommen allmonatlich 30 Dorfbewohner zum gemeinsamen Torteessen zusammen – das nächste Mal am Mittwoch, 17. Juli, am Dorfbrunnenplatz.