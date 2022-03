Laatzen

Mehr als sechs Jahre ist es her, seitdem die Laatzener Stadtverwaltung Daten und Prognosen zu den Schülerzahlen im Stadtgebiet abgegeben hat. Damals hieß es, dass die Zahlen etwa in den weiterführenden Schulen ab 2021 allmählich wieder abnehmen dürften. Das Gegenteil ist jedoch eingetreten: Dies wird aus der neuen Schulentwicklungsplanung deutlich, die die Stadtverwaltung jetzt vorgelegt hat.

Aktuell besuchen demnach 4690 Schüler eine der Schulen, die in Trägerschaft der Stadt liegen. Bis zum Schuljahr 2029/2030, so die Prognose, soll die Zahl auf 5548 Schüler ansteigen, danach gehe es wieder leicht abwärts. Vor allem die Schulen in Laatzen-Mitte sind demnach auf Wachstumskurs. Die Vorausschau enthät allerdings eine kalkulatorische Besonderheit: Schüler mit Förderbedarf werden in den Prognosedaten ab dem Schuljahr 2022/2023 doppelt gezählt, da dies für die Berechnung der Klassenbildung – und damit auch für den Bedarf an Unterrichtsräumen – relevant ist.

So entwickeln sich die einzelnen Schulen:

Erich-Kästner-Schulzentrum: Einen steilen Anstieg verzeichnet vor allem das Erich-Kästner-Gymnasium: Besuchten vor fünf Jahren gerade einmal 775 Schülerinnen und Schüler die Schule, sind es aktuell 1071. Bis zum Schuljahr 2029/30 sollen es sogar 1329 sein. Damit hätte sich die Schülerzahl binnen 13 Jahren fast verdoppelt. Dies macht sich auch im Raumbedarf bemerkbar. Gab es 2016 gerade einmal 32 Klassenverbände, rechnet die Stadt für 2029 mit 56. An der Erich-Kästner-Oberschule steigt die Schülerzahl laut der Prognose von aktuell 421 auf 555 im Schuljahr 2029/2030.

450###https://datawrapper.dwcdn.net/yD0mm/

Albert-Einstein-Schule: An der Albert-Einstein-Schule gehen die Zahlen ebenfalls nach oben – wenn auch nicht ganz so stark. Nach einem kurzzeitigen Rückgang auf 1400 im Schuljahr 2018/2019 stieg die Schülerzahl zuletzt auf 1697, bis 2029/2030 sollen es 1955 werden. Knapp die Hälfte der AES-Schüler besuchen den Gymnasialzweig, der von aktuell auf 798 auf 920 Schüler wachsen dürfte.

Grundschule übersteigt die Vierzügigkeit

Grundschule Pestalozzistraße: Für Laatzens größte Grundschule erwartet die Stadt vor allem kurzfristig einen deutlichen Wachstum – von aktuell 334 auf 418 Schüler im Schuljahr 2024/25. Auch danach verbleibt die Schule mit rund 380 Schülern auf hohem Niveau. „Der Anstieg ist unter anderem auf eine Bevölkerungsverdichtung von etwa 30 Prozent insbesondere im Zentrumsbereich zurückzuführen“, schreiben die Planer in ihrer Analyse. Wie schon 2017/2018 überschreitet die Schule mit 17 Klassen aktuell die Vierzügigkeit – auch wegen der Inklusion. Laut Prognose bleibe es bis 2027/2028 bei 17 bis 19 Klassenverbänden, also vier bis fünf Klassen pro Jahrgang. Die Obergrenze von vier Klassen darf nur dann gerissen werden, wenn absehbar ist, dass die Schülerzahlen wieder sinken. Und dies ist laut Prognose ab 2028 der Fall, sodass eine Änderung der Schulbezirke laut Stadtverwaltung nicht geplant sei.

Grundschule Im Langen Feld: Die Stadt geht davon aus, dass sich die Grundschule Im Langen Feld zur Dreieinhalb- bis Vierzügigkeit hin entwickelt. Pendelte die Schülerzahl in den vergangene Jahren zwischen 260 und 280 Schülern, so sollen es bis 2028/2029 insgesamt 348 werden. Die Zahl ist allerdings nur ein rechnerischer Wert, da Schüler mit Förderbedarf bei der Zukunftsprognose doppelt gezählt werden. „Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen“, stellt die Stadtverwaltung fest. Eine Rolle spielt auch das Neubaugebiet an der Deutschen Rentenversicherung. In den Jahren 2028 bis 2030 erreicht die Entwicklung ihren Zenit, die Kommune kalkuliert dann mit durchgehend vier Klassen pro Jahrgang.

Die Grundschule Im Langen Feld bekommt ein neues Gebäude. Quelle: Planungsbüro Carsten Grobe Passivhaus

Grundschule Rathausstraße: In Alt-Laatzen sind „erhebliche Steigerungen in den tatsächlichen Geburtenzahlen festzustellen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Ergebnis ist eine seit 2017 stetig wachsende Grundschule. Die Wachstumskurve reicht von 159 Kindern im Schuljahr 2017/2018 über aktuell 186 Schüler bis zu 222 Schülern im Schuljahr 2029/2030. Die Bautätigkeit im Stadtteil spielt hingegen so gut wie keine Rolle.

Weniger Schüler in Grasdorf

Grundschule Grasdorf: Laatzens kleinste Grundschule verliert Schüler. Deren Zahl schwankt laut Prognose bis zum Schuljahr 2024/2025 zwischen 130 und 140, danach gehe sie zurück und pendele sich zwischen 113 bis 127 ein. Es bleibe zwar grundsätzlich bei der Zweizügigkeit, in einzelnen Jahrgängen werde es jedoch nur eine Klasse geben. „Weder die Bautätigkeit am Rethener Kirchweg noch die Entwicklung der Inklusionsschülerinnen und -schüler wird nennenswerten Einfluss auf die Zahlen haben.“ Die hohe Schülerzahl vergangener Jahre erklärt sich die Stadt mit einer hohen Anzahl an Ausnahmegenehmigungen für Schüler anderer Schulbezirke.

Grundschule Rethen: In Rethen bleibt es bei drei bis vier Klassen pro Jahrgang. Zuletzt war die Schülerzahl von rund 300 auf aktuell 255 zurückgegangen, bis zum Schuljahr 2027/28 dürften es 306 sein, danach wird wieder ein Rückgang erwartet.

Grundschule Gleidingen: Die Grundschule wächst langsam, aber stetig – insbesondere wegen des Baugebiets am Erdbeerhof. Seit 2019 ist die Schülerzahl um 13 auf 171 gewachsen, bis 2030/2031 dürften es 212 Kinder sein. Das hat Auswirkungen auf die Klassenzahl, die von aktuell neun auf elf wachsen würde.

Auch die Grundschule Ingeln-Oesselse wird neu gebaut. Quelle: ppb

Grundschule Ingeln-Oesselse: „Die Grundschule Ingeln-Oesselse wird mittel- bis langfristig trotz voraussichtlich sinkender Zahlen stabil zweizügig bleiben“, so die Einschätzung der Stadtverwaltung. Für das nächste Schuljahr erwarten die Planer einen Anstieg von 144 auf 161 Schüler, bis 2027 geht die Zahl auf 130 zurück und verbleibt dann auf diesem Niveau.

Welche Auswirkungen die Schülerentwicklung auf die Raumprogramme und die damit verbundene Bautätigkeit an den Schulen haben wird, ist noch nicht ausgearbeitet. Die Stadtverwaltung bereitet eine Ratsdrucksache dazu vor. Gerade bei den stark wachsenden Schulen in Laatzen-Mitte tut sich schon jetzt einiges: Die AES wird derzeit erweitert, das EKS neu gebaut. Und auch für die Grundschulen Im Langen Feld und an der Pestalozzistraße laufen die Vorbereitungen für Neubauten.