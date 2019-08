Rethen

Tradition wird groß geschrieben: Mit einem feurigen Böllerschuss aus der kleinen Schützenkanone hatte am Freitagabend auf dem Festplatz an der Sehlwiese symbolisch das Volks- und Schützenfest der 116 Jahre alten Schützengesellschaft Rethen begonnen. Und mit einem weiteren Böllerschuss am Montagabend, bei der Ab...