Laatzen

Mit den Plänen der Stadt Laatzen für Laatzens Schulen im nächsten Jahr befasst sich der städtische Schulausschuss am Dienstag, 14. Dezember. Die Stadtverwaltung berichtet in der Sitzung über den Stand der laufenden Projekte und erläutert die eingeplanten Posten im Haushaltsentwurf für 2022. Außerdem soll über den Fortgang der Bauarbeiten am Erich-Kästner-Schulzentrum berichtet werden.

Die Online-Sitzung ist öffentlich, sie beginnt um 18 Uhr. Der Zugangslink ist auf www.laatzen.de einsehbar.

Von Johannes Dorndorf