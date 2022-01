Laatzen

Beim Corona-Infektionsschutz müssen sich Laatzens Schulen bislang weitgehend auf regelmäßiges Lüften und das Tragen von Masken verlassen. Selbst die Beschaffung von sogenannten CO2 -Ampeln zieht sich weiter hin – insbesondere, weil die finanziell klamme Stadt zunächst auf die Formulierung der Förderprogramme und dann auf die Förderzusage warten musste.

Inzwischen ist die Stadtverwaltung einige Schritte weiter. Wie deren Sprecherin Anke Weisbrich auf Anfrage bestätigt, seien die Zuwendungsbescheide Mitte Oktober eingetroffen. Die Ausschreibung für die Geräte laufe aktuell. Die Verwaltung geht davon aus, dass die CO2 -Ampeln innerhalb des ersten Quartals geliefert werden.

Geräte dienen auch dem Infektionsschutz

Die Geräte zeigen an, wie hoch die Konzentration an Kohlendioxid in den jeweiligen Räumen ist. Da das Gas Bestandteil der ausgeatmeten Luft ist, lassen sich daraus auch Rückschlüsse auf eine mögliche Belastung mit Coronaviren ziehen. Sprich: Je mehr Kohlendioxid in der Luft ist, desto höher ist das Infektionsrisiko. Die Messgeräte geben somit einen Hinweis darauf, ob schon früher gelüftet werden muss, als im Rahmen der regelmäßigen Lüftungspausen ohnehin vorgesehen ist.

Die Albert-Einstein-Schule und das Erich-Kästner-Gymnasium haben solche Geräte seit rund einem Jahr in einigen Räumen versuchsweise im Einsatz. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Erich-Kästner-Oberschule solche Geräte sogar flächendeckend im Rahmen des Förderprogramms „Corona-Hilfen“ beschafft und in Betrieb genommen. Mit den nun ausgeschriebenen zusätzlichen Geräten sollen an allen Laatzener Schulen in städtischer Trägerschaft – dazu gehören die drei weiterführenden Schulen und alle Grundschulen – sämtliche Unterrichts-, Fach- und Differenzierungsräume ausgestattet werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung geht es dabei um 290 Geräte.

Zwei Lüftungsgeräte im EKG

Bereits im Dezember hat die Stadt zudem zwei mobile Lüftungsgeräte angeschafft, die im Erich-Kästner-Gymnasium eingesetzt werden. Ursprünglich sollten zwölf solcher Geräte für die Räume bestellt werden, in denen Lüften nur eingeschränkt möglich ist. „Da fünf der sechs betroffenen Räume jedoch schon seit Dezember nicht mehr genutzt werden und der Abriss unmittelbar bevorsteht, wurden nur zwei Geräte beschafft“, berichtet Weisbrich. Hintergrund ist der fortschreitende Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums. Im Dezember war die Oberschule umgezogen, ein Teilabriss im Altbestand soll in Kürze beginnen.

Während die Schulen in Laatzen noch auf die Messgeräte warten, ist die Nachbarkommune Hemmingen schon weiter. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind dort bereits seit vergangenem Jahr sämtliche Schulen mit CO2 -Ampeln ausgestattet, im Dezember folgte die Ausstattung der Kindertagesstätten. Im Gegensatz zu Laatzen hat Hemmingen die Geräte aus eigenen Mitteln bezahlt – ohne Landesförderung.

Insgesamt rechnet die Stadt Laatzen mit Anschaffungskosten in Höhe von rund 52.100 Euro für CO2 -Ampeln und Lüfter. Das Land übernimmt davon 80 Prozent.

Von Johannes Dorndorf