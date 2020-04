Grasdorf

Die Zahl der Schwalben geht immer mehr zurück. „Die Rauchschwalbe ist auf der roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten als gefährdet eingestuft worden“, sagt Sabrina Schmidt vom Nabu Laatzen. Auch die Mehlschwalbe stehe auf der sogenannten Vorwarnliste. Grund dafür seien fehlende Nahrung durch das Insektensterben und fehlende Nistmöglichkeiten. Denn moderne Häuser bieten den flinken Flugakrobaten oft keine Möglichkeit, Nester zu bauen.

Um den Schwalben zu helfen, hat Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf jetzt an ihrem Haus in Grasdorf acht künstliche Schwalbennester angebracht. „Die Mehlschwalben hatten vor etwa drei Jahren bei uns Nester gebaut“, berichtet die Lokalpolitikerin. Diese seien aber von Spatzen „gekapert“ worden. Wegen der großen Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren hätten die Tiere dann keine neuen Nester mehr errichtet.

Ein Dachdecker aus Rethen hat die künstlichen Nester kostengünstig unter dem Dach des Hauses montiert. Quelle: Privat

Nest entsteht sonst aus Lehm, Schlamm und Schwalbenspeichel

Mehlschwalben, die an ihrem leuchtend weißen Bauch und Bürzel sowie an dem tief gekerbten Schwanz erkennbar sind, benötigen zum Nestbau Lehm. Diesen sammeln sie meist in feuchten Pfützen und schlammiger Erde und formen dann daraus mithilfe ihres Speichels kleine Kügelchen, aus denen sie ihre Nester bauen. Da die Tiere unter Naturschutz stehen ist es laut Schmidt verboten, Schwalbennester zu zerstören.

Das natürliche Nest der Schwalben wie dieses an einem Stall in Sehnde besteht in der Regel aus Kügelchen mit lehmhaltiger Erde, Gräsern und Stroh. Das klebrige Sekret im Vogelspeichel sorgt für die Stabilität. Quelle: Julian Stratenschulte (dpa)

Lebensraum für Schwalben an modernisiertem Haus

„Wir haben unser Haus modernisiert, und es ist mir wichtig, auch den Schwalben ihren Lebensraum zu erhalten“, sagt Asendorf. Mit dem Anbringen der Nistmöglichkeiten für die Tiere wolle sie mit gutem Beispiel vorangehen. „Ich hoffe, dass ich Nachahmer finde“, sagt die Grasdorferin. Die Nistkästen habe sie im Internet bestellt, angebracht habe sie für wenig Geld ein Dachdecker aus Rethen.

Ein Dachdecker aus Rethen hat die künstlichen Nester unter dem Dach des Hauses montiert. Quelle: Privat

Wer keine künstlichen Nistkästen aufhängen will, kann die Schwalben laut Sabrina Schmidt vom Nabu Laatzen aber auch damit unterstützen, dass er in trockenen Sommern feuchte Lehmpfützen bereithält. „Wenn die Fassade so glatt ist, dass die Nester immer abrutschen, kann man auch ein Brett als Nisthilfe an der Stelle stelle anbringen, wo die Schwalben versucht haben zu bauen“, sagt Schmidt. Da die pfeilschnellen Jäger sehr standorttreu seien, kehrten sie immer wieder zu ihren alten Nestern zurück.

Insektenfreundliche Gärten sind wichtig für die Vögel

Dabei sei es jedoch wichtig, dass die Tiere auch genügend Nahrung finden, sagt Asendorf. „Es nützt ihnen ja nichts, wenn sie ein schönes Heim haben, aber verhungern müssen.“ Daher sollten Hausbesitzer darauf achten, dass sie ihre Gärten insektenfreundlich gestalten. Denn Insekten sind die Hauptspeise der Schwalben.

Bislang sind die Nester bei Regina Asendorf noch verwaist. „Ich würde mich aber riesig freuen, wenn hier bald Schwalben einziehen“, sagt sie: „Denn Schwalben bringen Glück.“

Wer selber Schwalbennester am Haus hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@nabu-laatzen.de melden. Denn der Nabu zeichnet alle Häuser, an denen die Zugvögel brüten, als „Schwalbenfreundliches Haus“ aus. Bislang nagelte der Verein die Plakette bereits an rund 4100 Gebäude in Niedersachsen. Die ersten Laatzener, die im Sommer 2014 eine Plakette des Nabu erhielten, waren die Hauseigentümer und Eheleute Manfred und Inge Köhler aus Gleidingen.

Von Stephanie Zerm