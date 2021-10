Rethen

Ein Schwelbrand in einer Rethener Tischlerei hat am Freitagnachmittag die Ortsfeuerwehren aus Rethen und Laatzen beschäftigt. Die Mitarbeiter des Betriebs in der Kieler Straße hatten Brandgeruch festgestellt und als Ursache die Absauganlage für Sägespäne ausgemacht. Die um 16.12 Uhr alarmierte Feuerwehr untersuchte die Anlage und konnte in dem Knick eines Rohres hohe Temperaturen feststellen. Die Feuerwehrleute bauten das Rohr aus und entleerten es im Freien.

Danach wurde der Rest der Anlage geprüft und freigeblasen. Zudem füllten die Helfer mehrere mit Spänen gefüllte Säcke, die noch an der Maschine hingen, aus Sicherheitsgründen mit einem Gemisch aus Schaummittel und Wasser. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz beendet.

Von Johannes Dorndorf