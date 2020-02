Laatzen-Mitte

Sama ist acht Jahre alt und hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. „Ich habe schon angefangen, Geschichten zu schreiben, als ich noch in den Kindergarten ging“, sagt die Drittklässlerin. „Mama hat mir dabei geholfen.“ Samas ältere Schwester Hanin ist nicht weniger begabt. Auch sie hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht – mit zwölf Jahren.

Die Mädchen stammen aus Syrien und leben erst seit September 2015 in Deutschland. Wegen des Krieges dort sind sie mit ihren Eltern vor dem sogenannten Islamischen Staat (IS) und aus der umkämpften Heimatstadt Deir ez-Zor im Osten des Landes nach Deutschland geflüchtet.

Auch Vater und Mutter schreiben Kinderbücher

Die Liebe zum Schreiben haben die Mädchen offenbar von ihren Eltern geerbt. Mutter Lamiaa Sulaiman hat in Syrien als Lehrerin gearbeitet und nebenbei Gedichte geschrieben. „Doch die Erlebnisse im Krieg haben uns verändert“, sagt Vater Hani Alshwikh. Seit die Familie in Deutschland ist, engagieren sich der studierte Agraringenieur und seine Ehefrau hauptsächlich für die Entwicklung von Kindern. Sulaiman schreibt heute hauptsächlich Kinderbücher und ist dafür 2018 mit dem Sharjah-Preis für arabische Kultur der Unesco in der Kategorie Kinderliteratur ausgezeichnet worden.

Außerdem hat das Ehepaar den Verein Schritte für soziale Entwicklung gegründet, der arabischstämmigen Kindern in Deutschland unter anderem dabei helfen soll, in ihrer Muttersprache lesen und schreiben zu lernen. Für den Verein unterrichtet Alshwikh jeden Sonntag ehrenamtlich rund 15 Kinder im Stadthaus. Und natürlich hat er ebenfalls vor Kurzem ein Buch veröffentlicht. „Es ist auf Arabisch verfasst und soll Kindern in Syrien dabei helfen, logisch denken zu lernen“, sagt der 43-Jährige.

Geschichten sind auf Deutsch und Arabisch erzählt

Da die Familie nach Syrien zurückkehren will, sobald die Situation dort stabil ist, hat das Ehepaar seine Kinder dazu ermutigt, jeden Tag eine Seite auf Arabisch zu schreiben. Daraus sind die Bücher der Schwestern entstanden. Diese bestehen jeweils aus einer Kindergeschichte auf Arabisch samt deutscher Übersetzung. „So können auch deutsche Kinder sie verstehen“, sagt Hanin. „Aber auch zum Deutsch- oder Arabischlernen eignen sich die Bücher.“ Gestaltet wurden die Hefte von einem befreundeten Illustrator aus Ägypten.

„Die Bücher haben wir an unseren Schulen verteilt“, erzählt Sama, die in Laatzen-Mitte die Grundschule am Langen Feld besucht. „Sie sollen eine Brücke zwischen der arabischen und deutschen Kultur bauen“, erläutert Alshwikh.

Hefte sind kostenlos erhältlich

Von den beiden Kinderbüchern sind jeweils 2000 Exemplare gedruckt worden, die kostenlos erhältlich sind. Gefördert wurde der Druck vom Hannoverschen Netzwerk-Verein Miso (das Kurzwort steht für die drei Begriffe MigrantInnen Selbst und Organisationen) und dessen Projekt House of Resources, das die Teilhabe und ehrenamtliches Engagement von migrantischen Initiativen fördern soll.

Geschichten handeln von Freundschaft und dem Mut von Kindern

In ihren Geschichten erzählen die Schwestern davon, dass Freundschaften trotz Unterschieden möglich sind und dass auch Kinder die Welt verändern können. Samas Buch „Farrouscha und Bunt“ beschreibt die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Schmetterling und dem Regenbogen. „Darauf bin ich durch ein Bild gekommen, das meine Schwester gemalt hat“, erzählt die Grundschülerin.

Hanin erzählt in „Alaa und der fliegende Wolf“ die Geschichte eines Jungen, der sein Dorf mithilfe seiner Freunde vor einem fliegenden Wolf rettet, der bereits mehrere Bewohner entführt hat. Das Buch hat die Sechstklässlerin der Albert-Einstein-Schule ( AES) bereits bei einer öffentlichen Lesung im Kulturzentrum Faust in Hannover-Linden vorgestellt. „Ich will mit meiner Geschichte zeigen, dass auch Kinder etwas ausrichten können, wenn sie nur wollen“, sagt Hanin, die in der Musikklasse der Albert-Einstein-Schule Klarinette lernt und im Blasorchester spielt.

Schwestern haben andere Berufswünsche

Mit dem Schreiben wollen die Schwestern auf jeden Fall weitermachen. „Ich will jedes Jahr ein Buch veröffentlichen“, sagt Sama, die Geige und Klavier spielt. Ihr neuestes Werk soll davon handeln, warum der Rabe schwarz geworden ist. Auch ihre Schwester Hanin arbeitet schon an ihrer nächsten Geschichte: dem Tagebuch einer Katze.

Beruflich wollen die beiden jungen Autorinnen allerdings etwas ganz anderes machen. „Ich will Flugbegleiterin werden“, sagt Sama. „Da kann ich nach Brasilien fliegen und im Vier-Sterne-Hotel übernachten.“ Hanin schwebt dagegen eher etwas Musisches vor: „Musikerin, Schauspielerin oder Künstlerin“, sagt die Zwölfjährige.

