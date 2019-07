Grasdorf

Die Hitzewelle ist da, der Zugang zum Wasser nicht: Seit der Bootssteg an der Ohestraße abgerissen wurde, ist es für Schwimmer und Kanuten schwieriger, in die Leine zu gelangen, um sich abzukühlen oder zu paddeln. Wie schnell sich der Zustand ändert, ist weiterhin unklar – die Grasdorfer haben sich scheinbar mit der Situation zwangsläufig arrangiert.

Am Mittwoch, einem der bisher heißesten Tage des Jahres, war die bisherige Bade- und Einsetzstelle verwaist. Statt dessen mühte sich eine Gruppe Paddler, ihre Boote rund 50 Meter weiter flussabwärts auf derselben Uferseite und nördlich der Fußgängerbrücke bei einem prädestiniert stehenden Baum ins Wasser zu bringen. Zwar boten dessen Zweige und Wurzeln etwas Halt, mit Badeschlappen und Flipflops an den Füßen war die rutschige Böschung aber dennoch kein optimaler Untergrund. Auch ein Vater nutzte die Stelle und den an einem Kiesweg parallel zur Ohestraße stehenden Baum, um mit seinem Sohn und dem Familienhund schwimmen zu gehen – „geht ja nicht anders ohne den Steg“, sagte der Grasdorfer, der zu Fuß und in Badeshorts zum Leineufer kam.

Stadt: Zugang zum Wasser auf eigene Gefahr

Bei der Stadt heißt es, es gebe derzeit keinen öffentlich zugänglichen Steg im Stadtgebiet. „Wer unbedingt an der bekannten Stelle ins Wasser gelangen möchte, tut dies auf eigene Gefahr und sollte besonders vorsichtig sein“, sagte Sprecherin Nele Beck. „Neben der eigenen Sicherheit und der Sicherheit seiner Kinder sollte man im Blick haben, die Böschung möglichst nicht zu beschädigen.“ Badewillige könnten ansonsten etwa das Aqualaatzium nutzen.

Die Entstehungsgeschichte des Steges und seine Erbauer

Das Kuriose rund um den Steg ist auch, dass bisher nie ganz klar war, wem er gehört und wer für ihn zuständig ist. Rainer Oberwelland, früherer Vorsitzender des Bootsclubs Laatzen, hatte 1975 mit zwei Kollegen die ersten Boote „im Kuhstall von Bauer Musmann“ gebaut, für die Bootsgruppe des VfL Grasdorf. Zum Einsetzen musste ein Anleger her, also konstruierte das Team auch die allererste Variante des Stegs, damals noch aus Holz. 1980 entstand dann das erste Modell aus Metall, da inzwischen ein Schlossermeister zur Bootsgruppe gehörte. Die Vereinssparte säuberte den Steg nach jedem Hochwasser, erzählt Oberwelland.

In den folgenden Jahrzehnten meldeten sich immer wieder besorgte Eltern bei der Stadt, sobald am Steg etwas kaputt war – doch letztlich beteiligte sich die Verwaltung weder an den Kosten noch an den Arbeiten zur Instandsetzung. Oberwelland kümmerte sich regelmäßig, sprach die Bootsverleiher an, damit diese Gitterroste mitbringen und mit anpacken. Zuletzt habe man 2017 den Steg repariert. „Im Frühjahr hieß es dann plötzlich, der Steg sei marode und muss weg“, so Oberwelland.

Auf Nachfrage heißt es bei der Stadt nun, man werde sich zukünftig um die Instandhaltung des Stegs kümmern. Für die Instandsetzung sei ein Betrag von 13.000 Euro im Haushalt eingeplant. Zurzeit werde die Ausschreibung des neuen Anlegers vorbereitet, angestrebt sei die Erneuerung noch im Laufe dieses Jahres – die tatsächliche Umsetzung hänge aber davon ab, wie schnell eine Baufirma verfügbar sei.

Bootsverleiher ziehen Konsequenzen

Den Bootsverleihern hilft das wenig. Michael Tholen vom Kanuverleih Allerhorn, der Touren ab Grasdorf anbietet, nimmt derzeit keine Anfragen mehr für diese Route an. Dass der Steg vor Saisonbeginn abgerissen wurde, bezeichnet er als „nicht optimal“. Zu dem Zeitpunkt seien viele Touren schließlich schon gebucht und geplant gewesen. Zwar habe er keine Zusage zurücknehmen müssen. Im Moment aber lasse man die Boote mithilfe von Sicherheitsgurten und Seilen ins Wasser. Das gehe, weil Niedrigwasser herrsche – sobald der Wasserstand steigt, sehe das schnell anders aus, so Tholen: „Wir hoffen, dass es einen neuen Steg gibt.“ Unglücklich sei das Ganze auch deswegen, weil sein Verleih eng mit dem Laatzener Nabu kooperiere und gemeinsame Paddeltouren durchs Biberrevier anbiete.

Kanuten hangeln sich am Seil die Böschung hinunter

Auch der Nabu will seine diesjährigen Touren wegen des fehlendes Steges nicht absagen, heißt es im Naturschutzzentrum Alte Feuerwache. Um die Teilnehmer sicher in die Boote zu setzen, habe man sich bei den beiden ersten Terminen Ende Juni und Mitte Juli mit einer Notlösung beholfen: Jeder hangele sich an einem Seil, das die Betreuer um einen Baum gebunden haben, die Böschung hinunter. Das sei zwar umständlich, habe aber funktioniert, selbst bei den jüngsten (3 Jahre) und ältesten Teilnehmern (75 Jahre). Im August und September sind noch drei weitere Touren geplant.

Für das traditionelle Leineschwimmen, das für Sonnabend, 31. August, geplant ist und von Grasdorf aus nach Alt-Laatzen führt, soll nun ein Provisorium her. Die Stadt hat beim Technischen Hilfswerk ( THW) angefragt, ob die Mitglieder einen mobilen Steg als Übergangslösung bauen könnten. Ob jener dann zum Einsatz kommt, sei aber ebenfalls noch nicht entschieden.

Von Katharina Kutsche