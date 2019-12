Zum sechsten Mal hat die Erich-Kästner-Oberschule ein Weihnachtsturnier im Futsal organisiert. Die Zuschauer konnten am Freitag viele spannenden Partien in der Sporthalle an der Marktstraße erleben. Am Ende gingen die Teams des gastgebenden Schulzentrums als Sieger aus dem Fußballwettbewerb hervor.