Was ändert sich 2020 für beeinträchtigte Menschen und deren Angehörige, die Eingliederungshilfe oder Leistungen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beantragen? Antworten geben Experten der unabhängigen Teilhabeberatungsstelle am Donnerstag, 24. Oktober, bei Vorträgen im Stadthaus in Laatzen.