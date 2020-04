Mehr als 600 Gesichtsmasken hat Cordula Schwarze bereits genäht. Die Grasdorferin gehört zu einem Dutzend Frauen, die in ihrer Freizeit die dringend benötigten Exemplare für andere Menschen anfertigen. Kostenlos abgegeben werden die Masken am Stadthaus Laatzen wochentags von 10 bis 12 Uhr – und an einem Baum.