Alt-Laatzen

Beim Versuch, einen U-Turn auf der Hildesheimer Straße zu machen, ist ein Autofahrer am Montagabend im Gleisbett der Üstra-Linie 1 in Alt-Laatzen geraten. Der Senior war kurz nach 17.30 Uhr auf der Erich-Panitz-Straße in Richtung Hannover unterwegs. An der Einmündung zur Hildesheimer Straße setzte er laut Polizei zum dort verbotenen Wendemanöver an und blieb schließlich mit seinem Fahrzeug zwischen den Schienen hängen.

Die um 17.39 Uhr alarmierte Feuerwehr zog das Auto mit der Seilwinde ihres Rüstwagens aus den Gleisen, sodass die Einsatzstelle kurz nach 18.05 Uhr wieder frei war. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, es gab keinen Sachschaden. Die Üstra lenkte die Züge der Linie 1 während der Räumungsarbeiten durch Grasdorf um.

Von Johannes Dorndorf