Nach jahrelanger Suche hat die Leine-VHS neue Räume für die Werkstätten des Zentrums für Qualifizierung (ZAQ) gefunden: Tischlerei, Gärtnerei und Kreative sowie alle dort knapp 40 Beschäftigten ziehen demnächst von der Karlsruher Straße in Laatzen in den Sirius-Gewerbepark in Wülfel um.