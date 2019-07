Ingeln-Oesselse

„Das ist ein Gewinn für diesen Ort“, schwärmt Ingeln-Oesselses Ortsbürgermeister Heinrich Hennies. „Hier entsteht etwas, was nachgefragt wird“, ergänzt Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne. Worte der Zuversicht gibt es bei Richtfesten oft – aber die Stimmen bei der Feier an der Dorfbrunnenstraße in Ingel...