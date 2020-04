Laatzen-Mitte

Über ein recht spontan organisiertes Doppelfreiluftkonzert in den beiden Innenhöfen ihres Seniorenheimes haben sich am Montagnachmittag rund 300 Bewohner von Victor’s Residenz Margarethenhof gefreut: Unter dem Motto „Wir lassen uns das Leben nicht verbieten“ musizierte das Penny’s Party Duo in den beiden Innenhöfen je eine Dreiviertelstunde.

Sängerin Penny Simms spielte auch Akkordeon, begleitet vom Schlagzeuger und Gitarristen Frankie und dem singenden Direktor Adrian Grandt. Das Repertoire reichte von „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ über „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis hin zu „Wir lassen uns das Leben nicht verbieten“ – natürlich immer mit gebotenem Abstand vorgetragen.

Plakate mit der Aufschrift: „Alles wird gut“

„Gerade für ältere und pflegebedürftige Menschen in den Pflegeeinrichtungen ist die Zeit des Besuchsverbots sehr schwer“, sagte Grandt über die Idee zu der Aktion. Einbezogen wurde auch ein Großteil der 141 Mitarbeiter: Einige sangen mit und versorgten die zum Teil auch in den Innenhöfen sitzenden Senioren mit Getränken in der warmen Frühlingssonne, andere schwenkten Plakate auf den Balkonen – mit Aufschriften wie „Alles wird gut!“, „Wir schaffen das!!!“ und „Gemeinsam sind wir stark!“

Emotionaler Höhepunkt war der von Grandt umgetextete Klassiker „O sole mio“. Der Victor’s-Direktor sang statt des Originaltextes die Bitte der Bewohner an alle Laatzener: „Alles wird gut, das Leben wird noch schöner. Für Quarantäne entscheide dich. Bleibe zu Hause, ich bitte dich.“

Von Torsten Lippelt