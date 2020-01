Laatzen

Wer Fragen zu Patienten- oder Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Anregungen zu Straßenverkehrsthemen oder andere seniorenrelevante Anliegen hat, kann sich im Januar bei acht Terminen beraten lassen. So viele Sprechstunden bieten die Vertreter des Laatzener Seniorenbeirates im kommenden Monat im Stadtgebiet an.

Laatzen-Mitte: Der erste ist am Mittwoch, 8. Januar, und fortan wöchentlich von 10 bis 11.30 Uhr im Stadthaus am Marktplatz in Laatzen-Mitte. Während der Sprechzeit sind die wechselseitig aktiven Berater Fred Warnke und Winfried Kahle auch telefonisch erreichbar unter (0511) 82055424.

Gleidingen: In Rethen, Gleidingen, Alt-Laatzen und Ingeln-Oesselse gibt es jeweils einen Vormittagstermin von 10 bis 12 Uhr. Los geht es am Donnerstag, 9. Januar, im Gleidinger Generationentreff an der Hildesheimer Straße 564. Dieter Mahler und Constanze Pathmaperuma geben dort Rat.

Rethen: In der Folgewoche, am Montag, 13. Januar, stehen dann die Seniorenbeiratsmitgliedern Martin Kruse und Helmut Uhrich im Familienzentrum in Rethen an der Braunschweiger Straße für Fragen bereit.

Ingeln-Oesselse: Im Ingeln-Oesselser AWO-Container auf dem Schulgelände an der Lessingstraße stehen dann am 14. Januar Heinz Leimeister und Helmut Uhrich für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

l Alt-Laatzen: Im Alt-Laatzener Seniorentreff an der Wiesenstraße sind es dann am Dienstag, 21. Januar, der Beiratsvorsitzende Winfried Kahle mit dem Beirat Heinrich Matthies vor Ort.

Von Astrid Köhler