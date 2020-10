Laatzen

Laatzens Seniorenbeirat appelliert angesichts der zunehmenden Verschärfungen wegen der Corona-Krise, die Bewohner der Pflegeheime im Blick zu behalten. „Es darf keine Isolierung geben, die Kommunikation mit den Familienangehörigen muss gewährleistet sein“, sagte der Sprecher des Gremiums Fred Warnke. Unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen solle dies möglich sein. „Sicher ist der Schutz der hoch gefährdeten Personen ein wichtiger Faktor, aber die Einsamkeit und die Isolation nimmt den letzten Lebensmut.“

Wegen der aktuellen Infektionslage stellt der Seniorenbeirat zudem seine Vor-Ort-Beratung im Stadthaus und den anderen Ortsteilen ein. „Die persönliche Beratung in den örtlichen Räumlichkeiten des Seniorenbeirats ist nicht mehr zu vertreten“, sagt Warnke. Der Beirat biete ab sofort wieder seine telefonische Beratung unter Telefon (0511) 8205-5424 an. Nächster Termin ist am Mittwoch, 4. November, von 10 bis 11.30 Uhr.

Von Johannes Dorndorf