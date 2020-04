Laatzen

Kontaktsperren und Besuchsverbote: Für die Bewohner von Seniorenheimen bringen die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gravierende Einschränkungen mit sich. Sie dürfen keinen Besuch von Angehörigen und Freunden bekommen und sind in den meisten der Laatzener Einrichtungen dazu angehalten, das Grundstück nicht mehr zu verlassen. „Manche unserer Bewohner verstehen die Auflagen nicht, andere leiden sehr darunter, dass sie ihre Verwandten nicht mehr sehen können“, sagt Julian Rabe, Leiter des Altenpflegeheims Verein für Erste Hilfe an der Würzburger Straße.

Viele Laatzener wissen um die Situation in den Pflegeeinrichtungen und wollen helfen. „Wir erfahren eine sehr große Hilfsbereitschaft“, sagt Adrian Grandt, Direktor von Victor’s Residenz Margarethenhof. So geben Laatzener in der Einrichtung an der Mergenthalerstraße einmal in der Woche Flurkonzerte für die rund 300 Bewohner, bei denen sie auf dem Gang singen, musizieren oder Geschichten erzählen.

Freizeitprogramm in Heimen in Corona-Zeiten

Außerdem haben Ehrenamtliche, Bewohner und Mitarbeiter rund 1000 Gesichtsmasken für die Senioren und Mitarbeiter genäht. „Kinder haben Briefe geschrieben und Bilder gemalt, die sie uns unter der Eingangstür durchgeschoben haben“, berichtet Grandt. Außerdem habe die Stadt Kinder dazu aufgerufen, den Bewohnern der Laatzener Pflegeheime Bilder zu Ostern zu malen. Für die Zeit nach Ostern seien Hofkonzerte mit Ehrenamtlichen geplant. Für alle Helfer hat Grandt im Foyer eine „Tafel der Helden“ errichtet. „Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, geben wir für sie ein Benefizkonzert“, kündigt er an.

In Rethen unterstützt unter anderem der Verein Rethen rockt die Bewohner der Seniorenresidenz. „Da sie zurzeit isoliert sind, wollen wir ihnen ein wenig Abwechslung in dieser schweren Zeit zukommen zu lassen“, sagt Vereinsvorsitzender Bullo Schreiber. Dazu hatte der Verein am Mittwoch gemeinsam mit der Firma Parkett-Husnik aus Rethen ein Hofkonzert mit dem aus Rethen stammenden Sänger Oliver Perau und dem Pianisten Andreas Meyer vom Projekt Klang und Leben organisiert.

Oliver Perau gibt Hofkonzert

Mit Mundschutz saßen fast alle der 71 Bewohner auf den Balkonen in der Sonne und wippten mit den Füßen den Takt der alten Schlager, die Perau und Meyer mit viel Charme präsentierten. Zusätzlich hatte der Verein Rethen rockt die Dorfbewohner dazu aufgerufen, die Senioren mit kleinen Geschenken zu überraschen und ihnen Briefe zu schreiben. Einen Karton davon hat der Verein der Einrichtung bereits überreicht, weitere sollen folgen.

Bei den Heimbewohnern kommt das Hofkonzert vom Projekt Klang und Leben gut an. Quelle: Stephanie Zerm

„Mit so einer großen Hilfsbereitschaft hatten wir nicht gerechnet“, freut sich Einrichtungsleiterin Heike Schreiber. „Das Innenhofkonzert ist eine geniale Idee und tolle Überraschung für die Bewohner gewesen.“

Auch das Leinetal-Seniorenpflegeheim in Grasdorf freut sich über die Hilfe von Laatzenern. „Wir haben viele liebe Grüße aus Kindergärten und Grundschulen erhalten“, sagt Einrichtungsleiter Volker Lange. Außerdem hätten Freiwillige Gesichtsmasken genäht. Auch Gartenkonzerte seien in Planung. „Unsere Bewohner freuen sich, dass jemand an sie denkt“, sagt Lange. Zwar vermissten viele ihre Angehörigen, die meisten hätten aber Verständnis für die Situation.

Heime richten Telefonbrücke ein

Um ihre Bewohner zu unterstützen, haben auch die Pflegeheime selbst zahlreiche kreative Neuerungen eingeführt. „Wir haben den Radiosender Flurfunk gegründet, der zweimal in der Woche auf Sendung geht“, sagt Grandt. Neben Musik würden auch Geschichten vorgelesen, die Angehörige eingesprochen haben. Außerdem habe das Heim eine „Telefonbrücke“ eingerichtet. „Dabei rufen unsere Mitarbeiter zweimal in der Woche die Angehörigen an, um ihnen zu berichten, wie es den Senioren geht.“ Auch Sichtkontakt ist möglich. Dazu hat Victor's Residenz ein „Fenster der Begegnung“ eingerichtet. Dort können die Heimbewohner mit ihren Angehörigen aus einem Fenster in der ersten Etage sprechen und Mitbringsel in einem herabgelassenen Korb empfangen.

Im Leinetal-Seniorenheim können Senioren ihre Familie durch eine Glastür sehen. Zusätzlich bieten die Heime ihren Bewohnern auch die Möglichkeit, mit ihren Angehörigen zu skypen.

Zusätzliche Mitarbeiter eingestellt

Damit keine Langeweile aufkommt, hat der Verein für Erste Hilfe zusätzliche Betreuungskräfte angestellt, die mit den Bewohnern spielen, basteln, singen und Gymnastik machen. Und die Seniorenresidenz Rethen hat ein neues Schichtmodell eingeführt, bei dem die Mitarbeiter eine Woche lang zwölf Stunden arbeiten und dann zwei Wochen frei haben. „So reduzieren wir die Infektionsgefahr und die Mitarbeiter können sich noch intensiver um unsere Bewohner kümmern“, sagt Einrichtungsleiterin Schreiber.

Das Margarethenhof Seniorenzentrum Mozartpark wollte sich zur Situation nicht äußern und verwies auf die Firmenzentrale in Berlin, die jedoch am Donnerstag nicht erreichbar war.

Von Stephanie Zerm