Ingeln-Oesselse

Die Grundschule Ingeln-Oesselse soll bis 2022 in weiten Teilen abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt sowie um ein erweitertes Hortplatzangebot ergänzt sein. Für den von der AWO, dem SoVD, der PC-Gruppe und dem Laatzener Seniorenbeirat genutzten Seniorentreff, der seit vielen Jahren in mobilen Container auf dem Gelände an der Lessingstraße nahe der Turnhalle untergebracht ist, ist dann kein Platz mehr. Er muss umziehen. Als neue Anlaufstelle ist der künftig vom DRK als Pflegestützpunkt und für betreutes Wohnen genutzte Stümpelhof an der Dorfbrunnenstraße vorgesehen. Dafür will die Stadt auch Haushaltsmittel einstellen.

Seit 2010 ist der Seniorentreff Ingeln-Oesselse in mobilen Containern (links im Bild) auf dem Gelände der Grundschule an der Lessingstraße untergebracht. Wegen der geplanten Neubauten und Erweiterungen dort muss er im kommenden Jahr umziehen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Aufgrund des erheblich gestiegenen Bedarfs für die Grundschule sei es nicht mehr möglich, den Generationentreff an der Lessingstraße zu halten, teilte die Verwaltung den Gremien in einer Beschlussvorlage mit. Das habe eine Prüfung ergeben. Als sie daraufhin beim DRK-Pflegedienst Hannover nachfragte, ob die in der früheren Scheune des Stümpelhofes geplante Begegnungsstätte auch für den Seniorentreff zu nutzen sei, habe das DRK sich „sofort offen“ gezeigt, so der Leiter des Fachbereichs Soziales Thomas Schrader: „Die von den Nutzergruppen gewünschten Zeiten werden vertraglich zugesichert.“

Neuer Treff ist größer

Als neuer Treffpunkt ist die frühere Scheune des Stümpelhofes vorgesehen, die seit diesem Jahr von dem Investor Beste Bau umfangreich saniert und hergerichtet wird – ebenso wie das gleichfalls denkmalgeschützte Herrenhaus. Während sich äußerlich nur wenig an der Scheune ändert, entsteht im Inneren als „Haus im Haus“ ein mit Glasfronten gestalteter 88 Quadratmeter großer und teilbarer Veranstaltungsbereich. Dieser kann dem Konzept nach von verschiedenen Gruppen genutzt werden. Außerdem eingerichtet werden sollen in der früheren Scheune entlang eines langen Flures noch eine Küche, ein Lager, Garderobe sowie ein Sanitärbereich. Zum Vergleich: In der von der Stadt angemieteten Containeranlage an der Grundschule stehen den Senioren nur 74 Quadratmeter zur Verfügung – und eine Toilette gibt es für sie nur in der angrenzenden Sporthalle und dem Schulgebäude.

Genaue Berechnungen stehen zwar noch aus, doch rechnet die Stadt mit geringeren Kosten für die vertraglich vereinbarten Nutzungszeiten in der neuen Begegnungsstätte als bisher für die Containeranlage.

Stadt zahlt künftig wohl weniger

Die Gespräche über die Ausgestaltung der Nutzungsvereinbarung seien noch nicht abgeschlossen, so Schrader. Um aber handlungsfähig zu sein und den für 2020 geplanten Umzug bewerkstelligen zu können, empfahl die Verwaltung, 10.500 Euro im Haushalt bereit zu stellen. Darin enthalten sind dann auch 4000 Euro für die vertraglich geregelte Abwicklung der Containeranlage. Das übrige Geld soll für notwendiges Inventar wie ein Gemeinschaftskühlschrank, Beamer und Notebooks verwendet werden.

Dem letzten Stand nach ist die Inbetriebnahme des DRK-Pflegestützpunkts, des Wohnprojekts mit Senioren-WGs und der Begegnungsstätte für Mai 2020 geplant.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler