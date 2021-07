Rethen

Vor drei Jahren noch feierte der Rethener Wasseruhrenhersteller Sensus in bester Laune sein 175-jähriges Firmenbestehen. Inzwischen ist die Stimmung im Betrieb weniger optimistisch: Der Betriebsrat sorgt sich um ausbleibende Investitionen in den Standort. Jetzt suchen die Arbeitnehmervertreter den Kontakt zu Politik und Öffentlichkeit.

Sensus ist mit seinen 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte industrielle Arbeitgeber in Rethen und zählt auch stadtweit zu den größeren Betrieben. Die Betriebsräte sind nun in Sorge, ob dies langfristig so bleibt. „Wir müssen um jede Investition kämpfen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Stefan Rothenburger am Donnerstag im Gespräch mit der SPD-Landtagsabgeordneten Silke Lesemann und SPD-Bürgermeisterkandidat Kai Eggert. Zurzeit sei beispielsweise eines von drei sogenannten Bearbeitungszentren in der Vorfertigung defekt, wo die Rohlinge aus Gusseisen automatisch gefräst und gedreht werden. 1999 habe Sensus mit der Eröffnung einer neuen Fertigungshalle noch viele Millionen Euro in die Firma gesteckt, sogar Altkanzler Gerhard Schröder kam zwischenzeitlich vorbei. „Bei uns ist seit über 20 Jahren nicht mehr investiert worden“, klagte Rothenburger.

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter sei im Unternehmen zwar weiterhin sehr hoch – viele arbeiten seit Jahrzehnten hier, die Fluktuation ist gering. Im Rahmen von Gesprächen beim Projekt „IG Metall vom Betrieb aus denken“ habe sich jedoch herausgestellt, dass sich inzwischen viele wegen des Investitionsstaus Sorgen machen. Dabei hat der Betriebsrat auch die Entwicklung am zweiten deutschen Sensus-Standort Ludwigshafen vor Augen: In diesem Jahr habe das Unternehmen dort 85 Stellen abgebaut, nach ebenfalls deutlichen Reduzierungen in den Vorjahren. Ein Teil der Produktion wurde von dort schrittweise nach Tschechien ausgelagert – ein Szenario, das man nun auch in Laatzen befürchtet. So wolle das Unternehmen die Vorfertigung der Guss-Gehäuse der Messgeräte zusätzlich in Polen herstellen, berichtete Rothenburger. „Angeblich um Engpässe sicherzustellen. Aber was ist, wenn die Vorfertigung dorthin verlagert wird? Dann fallen mehr als 60 unserer 135 Arbeitsplätze weg.“

Tatsächlich unterliegt die Fertigung in Ludwigshafen mit der Herstellung von Hauswasserzählern einem deutlich größeren Konkurrenzdruck als die in Laatzen, wo man sich auf Großwasserzähler spezialisiert hat. Auch das Rethener Werk müsse sich jedoch dem Wettbewerb stellen, betonte Sensus-Geschäftsführer Bernd Raade im Gespräch mit Betriebsrat und Politikern. „Die besten Großwasserzähler der Welt kommen von diesem Standort“, sagte Raade. Aber in einem globalen Konzern wie Xylem mit 16.000 Mitarbeitern, der Sensus 2016 übernommen hat, befinde man sich auch in einem globalen Wettbewerb. Deshalb müsse unternehmensintern immer wieder erklärt werden, warum am Standort in Deutschland trotz hiesiger Lohnkosten produziert werden muss. Die Zusammenarbeit mit dem Werk in Polen sei nicht als Konkurrenz zu Laatzen zu sehen. „Wir wollen Auftragsspitzen abfangen – es wäre fahrlässig, dies nicht zu tun“, sagte Raade.

Die Hoffnungen liegen vor allem auf einer Neuentwicklung: Sensus drängt derzeit mit seinem neuen Wasserzähler Cordonel auf den Wasserzählermarkt. Im Gegensatz zu bisherigen mechanischen Zählern, die die Durchlaufmenge mit einem Turbinenrad messen, übernimmt beim neuen Produkt ein Ultraschallsensor diese Funktion. Bislang bietet das Unternehmen dies für Rohrdurchmesser von 40 und 50 Millimetern (DN40/DN50) an. „Unsere Kunden wollen aber die ganze Bandbreite bis DN 100 und 150“, sagt Raade, der davon ausgeht, dass man im ersten Quartal 2022 soweit sein wird. Klar sei, dass die Zukunft der hiesigen Produktion auch davon abhängt, ob die Innovation wie geplant gelingt. „Ich möchte hier selbst noch bis zu meiner Rente in 20 Jahren arbeiten. Und auch darüber hinaus soll das Unternehmen hier bestehen bleiben“, machte Raade deutlich.

Für die Landtagsabgeordnete Silke Lesemann sind kleine und mittelständische Unternehmen wie Sensus wertvoll, weil sie die Verbindung in die Region halten. Sie begrüßte die Bemühungen des Betriebsrates und regte an, den Kontakt auch zu den Betriebsräten anderer Metallunternehmen wie Emerson/Aventics in Alt-Laatzen zu halten. Eggert regte an, den Entwicklungsbereich so auszubauen, dass Sensus neue Produkte bis zur Marktreife führt. Dies würde allerdings zum Abbau von Produktionsarbeitsplätzen führen, sagte der Betriebsrat.

