Die Mitarbeiter des Rethener Unternehmens Sensus wollen etwas für ihre Umwelt tun: Vergangene Woche haben 26 Mitarbeiter des an der Meineckestraße ansässigen Wasserzählerherstellers drei Stunden lang Müll nahe der Bundesstraße 443 eingesammelt. In drei Gruppen schwärmten die Mitarbeiter vom Firmengelände aus über die Meineckestraße, entlang dem Bahndamm, über die Koldingerstraße in Richtung Schützenhaus und Bruchriede bis unter die Flutbrücke der B 443.

Bei der Suche, an der sich auch der Geschäftsführer beteiligte, kam allerlei Unrat zutage: Binnen drei Stunden füllte dieser etwa 30 Müllsäcke. Zudem entdecken die Mitarbeiter allerlei Sperrmüll. „Wir haben unter anderem zwei Autoreifen mit Felge, einen ohne Felge, einen kompletten Autositz, zwei Teppiche, die Blende eines alten Fernsehers, eine Autofußmatte und zwei Metallstühle eingesammelt“, berichtet Vertriebsmitarbeiter Tim Heitmann, der die Sammelaktion organisiert hatte.

Zahlreichen Unrat haben die Sensus-Mitarbeiter während ihrer dreistündigen Aufräumaktion eingesammelt. Quelle: Sensus

Sogar ein altes Gemälde sammelten die Beteiligten ein. Darauf sei kaum noch etwas zu erkennen gewesen. Am Ende kamen die drei Teams unter der Flutbrücke der B 443 zusammen, um die Randbereiche zwischen Masch und Koldinger Teichen von achtlos in die Landschaft geworfen Dingen zu befreien.

Arbeitsstunden werden gemeinnützig gespendet

Für das Müllsammeln stellte das Unternehmen die Mitarbeiter bei Lohnfortzahlung frei. Die Aktion wird vom Mutterkonzern Xylem, dem Sensus seit 2016 angehört, sogar noch erweitert: „Die von den Mitarbeitern beim Müllsammeln geleisteten Stunden wurden zusätzlich auf einem speziellen Zeitkonto registriert“, berichtet Heitmann. „Die Arbeitsstunden werden in Geld umgerechnet, das Xylem im Rahmen seines Programms ‚Watermark’ mehreren Partnerorganisationen für die Umsetzung gemeinnütziger Projekte zur Verfügung stellt.“ Dazu gehörten unter anderem Organisationen wie Planet Water, Mercy Corps sowie Amnesty International.

Mit seinem Programm wolle der Konzern Mitarbeiter ermutigen, sich für den Umweltweltschutz einzusetzen und die Ressource Wasser zu schützen. Xylem insbesondere im Bereich der Wassertechnologie aktiv. Die Rethener Firma Sensus gehört zu den größten Herstellern sogenannter Großwasserzähler weltweit.

26 Sensus-Mitarbeiter räumen den Müll weg - wie hier unter der Flutbrücke der Bundesstraße 443,. Quelle: Sensus

Bereits vor einem Jahr hatten die Mitarbeiter an den Koldinger Teichen Müll eingesammelt. Anfang des Jahres gab es einen Spendenlauf. 2017 pflanzten Sensus-Mitarbeiter in Rethen zusammen mit dem BUND 2380 Wiesenknöpfe. Die Pflanze dient dem Ameisenbläuling – einer vom Aussterben bedrohten Schmetterlingsart – als Brutstätte. In unregelmäßigen Abständen wollen die Mitarbeiter künftig weitere Aktionen realisieren.

