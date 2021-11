Laatzen-Mitte

Die Polizei hat einen Seriendieb verhaftet, der unter anderem mehrere Geldbörsen aus Baufahrzeugen gestohlen hat. Aufgeflogen ist der 44-Jährige am vergangenen Donnerstag bei einem versuchten Diebstahl an der Erich-Panitz-Straße in Laatzen-Mitte.

Ein Baustellenarbeiter hatte gegen 10 Uhr beobachtet, wie der Mann versuchte, einen Rucksack aus einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug gegenüber dem Bauhaus-Markt zu stehlen. Geistesgegenwärtig hielt der Mann den mutmaßlichen Dieb daraufhin fest, bis die Polizei eintraf.

Gegenüber den Beamten habe sich der 44-Jährige dann auch noch mit einem gestohlenen Personalausweis ausgewiesen, berichtet Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Laatzener Kommissariat.

Die Ermittler fanden heraus, dass der Ausweis zwei Tage zuvor am Hauptbahnhof in Hannover erbeutet worden war. „Darüber hinaus wurde bei dem Beschuldigten ein weiterer Ausweis vorgefunden“, sagt Schwarzbard. Auch dieser konnte zugeordnet werden: Das Dokument war ebenfalls am Donnerstag etwa um 9 Uhr mitsamt Geldbörse, Geldkarte, Bargeld und weiteren Ausweisdokumenten aus einem Rucksack an der Sparkassen-Baustelle vor dem Leine-Center entwendet worden.

13 weitere Taten allein in Laatzen

Die Polizei geht aufgrund weiterer Ermittlungen davon aus, dass allein in Laatzen 13 im August und September begangene Taten auf das Konto des 44-Jährigen gehen, der polizeibekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat. Zugeordnet wurden ihm acht Fahrraddiebstähle und fünf Diebstähle aus Baustellenfahrzeugen und anderen Firmenwagen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Von Johannes Dorndorf