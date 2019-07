Alt-Laatzen

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben Diebe in Laatzen hochwertige Fahrzeuge, zwei BMW, geöffnet und die darin verbauten Lenkräder, Navigationsgeräte und weitere Autoteile gestohlen. Geschätzter Schaden: rund 10.000 Euro. Wiederholt nutzten die Kriminellen dabei eine Sicherheitslücke beim schlüsselosen Fahren, dem sogenannten Keyless-Go, aus.

Beide Taten ereigneten sich in der Nacht zu Dienstag. Das erste Fahrzeug, ein BMW xDrive30d, parkte an der Alt-Laatzener Wiesenstraße; der zweite BMW, Modell 320d, an der von dort abzweigenden Heinrich-Spoerl-Straße. Aus diesem Wagen nahmen die Diebe auch noch ein Portemonnaie mit Bargeld in ungenannter Höhe sowie diverse Papieren mit.

Keine Aufbruchschäden an Fahrzeugen

Bei keinem der Fahrzeuge seien Aufbruchschäden festgestellt worden, teilte der Leiter des Laatzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) Stefan Schwarzbard mit: „Die Pkw sind mit einem Keyless-Go-System ausgestattet“. Von Händlern wird das seit Jahren verfügbare System als komfortables beworben. Autofahrer müssen zum Öffnen und Starten ihres Wagens keine Tasten mehr Drücken oder den Schlüssel einstecken. Es reicht schon, wenn sie den Funkwellen aussendenden Schlüssel bei sich tragen und in die Nähe des Autos bringen.

Genau dieses System und die vorhandene Sicherheitslücke machen sich Kriminelle zunutze. Schon mit einfachen Geräten aus dem Elektrohandel können sie die Funkwellen des Schlüssels abfangen. Da die Schlüssel beständig Funkwellen aussenden und häufig in der Nähe der Haustür aufbewahrt werden, lohnt es sich für Kriminelle, dort nach einem Signal zu suchen. Dieses wird dann zum Öffnen der Autotür an ein zweites Gerät direkt am Wagen weitergeleitet.

Mitunter verfügen Schlüssel zwar über eine manuelle oder auch automatische Abschaltfunktion, wenn diese einige Zeit bewegungslos liegen. Bis dahin kann das Signal aber auch direkt beim Träger des Schlüssels abgefangen werden, wenn sich ein Dieb diesem auf wenige Meter nähert.

ADAC testet Sicherheitslücken an 273 Automodellen

Theoretisch ließen sich viele Fahrzeug durch Abfangen der Funksignale nicht nur illegal öffnen sondern auch starten und wegfahren. Zumindest derzeit beschränken sich die Diebe in Laatzen noch auf den Ausbau der Technik. „Das ist eine andere Tätergruppe“, so der KED-Leiter Schwarzbard: Wer sich auskenne benötige nur wenige Minuten, um ein Lenkrad samt Navigationsgerät zu entwenden. „Das sind Spezialisten“. Wie in der gesamten Region greifen Autoteildiebe seit Jahren auch immer wieder in Laatzen zu, zuletzt vor einer Woche in Rethen. Die Diebe bauten dort ein Lenkrad und die Bordsysteme genau jener BMW aus, die sie schon einmal im Frühjahr geöffnet hatten, darunter auch einer mit Keyless-Go. Der Schaden summierte sich jedes Mal auf rund 10.000 Euro.

Die Sicherheitslücke beim Keyless-Go hat der ADAC im Frühjahr an 273 Fahrzeugmodellen von 33 Herstellern getestet. Ergebnis: Bis auf drei ließen sich alle illegal öffnen und in der Regel auch starten. Nur bei zwei Modellen des Herstellers Landrover und einem von Jaguar gelang dies nicht.

Schützende Schlüsseltasche kostet nur wenige Euro

Wiederholt empfiehlt die Polizei Schlüssel vor dem illegalen Zugriff zu schützen und beispielsweise mit Aluminumfolie zu umwickeln oder in speziellen Schutzhüllen aufzubewahren. „Die Leute sollten sich so eine Tasche kaufen und zur Angewohnheit machen, den Schlüssel darin aufzubewahren, wenn sie nach Hause kommen.“ Die Taschen gibt es im Handel bereits im untersten zweistelligen Eurobetrag.

Hinweise zu den Autodieben in Laatzen nimmt das dortige Kommissariat entgegen unter Telefon (0511) 1094315.

Von Astrid Köhler