Laatzen

Die Corona-Zahlen gehen in Laatzen weiterhin steil bergauf. Am Mittwoch kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1887,6. Das ist nicht nur der derzeit höchste Wert in der Region Hannover, sondern auch der höchste jemals in Laatzen festgestellte. Nach amtlichen Angaben gelten aktuell 1423 Laatzener als infiziert. Wie hoch das Ausbruchsgeschehen zurzeit ist, macht ein Vergleich deutlich: Seit Ausbruch der Pandemie hat die Gesundheitsbehörde 5959 Fälle in Laatzen registriert, davon entfällt fast ein Viertel allein auf das aktuelle Infektionsgeschehen.

Corona-Fälle in sechs Kitas in Laatzen

Betroffen sind – wie auch andernorts – etliche Betreuungseinrichtungen. Nach Regionsangaben wurden in sechs Laatzener Kindertagesstätten Infektionen gemeldet. Während es sich in einigen Einrichtungen um Einzelfälle handle, gebe es in einer Kita offiziell 14 Infektionen. Ähnlich ist die Situation im schulischen Bereich. „In den meisten Schulen gibt es ein eher unauffälliges Geschehen“, berichtet Regionssprecherin Christina Kreutz. Allerdings gebe es unter den zehn betroffenen Schulen auch solche mit einem größeren Auftreten von Infektionen, darunter eine weiterführende Schule mit 21 Fällen.

Auch Pflegeeinrichtungen sind von der vierte Corona-Welle betroffen. Während es sich in vier Häusern um Einzelfälle handelt, sei eine Einrichtungen von Infektionen im zweistelligen Bereich betroffen. In den Betrieben gebe es hingegen keine Auffälligkeiten.

Von Johannes Dorndorf