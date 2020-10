Laatzen

Die Corona-Infektionszahlen in Laatzen steigen und steigen. Am Mittwoch gab die Region Hannover einen weiteren Anstieg von 43 auf 49 bekannt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz kletterte der Wert am gleichen Tag auf 92,4 pro 100.000 Einwohner. Damit hat Laatzen den zweithöchsten Wert in der Region erreicht – nur Ronnenberg liegt mit 156,9 darüber. Insgesamt kommt die Region auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 69,6.

Die Gründe für den erneuten Anstieg liegen im Dunkeln. „Es gibt bisher keine Erkenntnisse, dass wir irgendwo einen Hotspot haben“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne. In der Stadtverwaltung sei kein größerer Ausbruch bekannt. Nach dem jüngsten Austausch mit den Bürgermeistern anderer Kommunen habe er den Eindruck, dass es eher die allgemeine Durchmischung der Bevölkerung sei, die zu steigenden Zahlen führe.

Anzeige

Die Region als Gesundheitsbehörde bestätigt, dass es nach bisherigen Erkenntnissen keine Ausbrüche in Einrichtungen oder bei Veranstaltungen gab. Der Anstieg sei auf einzelne Fälle aus dem häuslichen und familiären Umkreis zurückzuführen. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich 271 Menschen in Laatzen mit Corona infiziert.

Von Johannes Dorndorf