Es war schon ein besonderer Moment für Siegfried Bieganek, als er Mitte Juni wieder auf dem Flugfeld des Fliegerhorst Faßberg stand. Am jährlichen Tag der Bundeswehr wurde nicht nur der Militärflugplatz der Öffentlichkeit vorgestellt, sondern es wurde auch ein ein historisches Ereignis erinnert: Vor 70 Jahren flogen US-amerikanische Piloten von Faßberg aus Versorgungsflüge nach West-Berlin, bildeten die sogenannte Luftbrücke. Und der Laatzener Bieganek wartete damals in Faßberg ihre Maschinen.

Knapp 20 Jahre alt war Bieganek, als er 1948 auf einen Aufruf des Arbeitsamtes Celle reagierte. Die Behörde suchte zivile Flugzeugmechaniker für den Horst in Faßberg – „die Amerikaner hatten zu wenig Personal und füllten ihre Lücken mit Deutschen auf“, erzählt Bieganek. Damals arbeitete er als Mechaniker bei Max H. Müller Brinker Eisenwerk am Brinker Hafen in Hannover. Gemeinsam mit einem Kollegen meldete er sich für Faßberg und wurde angenommen. Rund ein Jahr lang überprüfte und reparierte der heute 90-Jährige die Flugzeuge der dort stationierten US Air Force. Modelle der Douglas C-47, auch liebevoll Rosinenbomber genannt.

Mehr als 2,1 Millionen Tonnen transportiert

Die Luftbrücke dauerte vom 24. Juni 1948 bis zum 30. September 1949. Die Sowjets hatten die Land-und Wasserwege nach Berlin blockiert; die Westalliierten entschlossen sich, die West-Berliner Bevölkerung mit Lebensmitteln, Treibstoffen, Kohle und Medikamenten aus der Luft zu versorgen. Von drei Luftkorridoren aus erreichten die Flieger die Berliner Flughäfen, etwa in Tempelhof und Gatow; in insgesamt knapp 278.000 dokumentierten Flügen wurden mehr als 2,1 Millionen Tonnen Güter transportiert.

Bieganek war während dieser Zeit in Trauen bei Faßberg untergebracht, er übernachtete mit neun anderen Arbeitern in Nissenhütten aus Wellblech: „Wenn einer schnarchte, wurde er rausgetragen“, erinnert sich der Laatzener lachend. Die Mechaniker arbeiteten in drei Schichten. Alle zwei bis drei Stunden hob eine neu beladene Maschine ab, nach jedem Flug wurden die Flugzeuge überprüft. Von Faßberg aus wurde vor allem Steinkohle transportiert. Bieganek zeigt ein Foto aus der Zeit, wie er in der Pilotenkanzel einer Douglas sitzt, an ihrer Seite die Aufschrift: „539.112 and the last ton of coal from Fassberg“. Jenes Flugzeug des Modells Skymaster war am 27. August 1949 mit der letzten Tonne Kohle auch der letzte Flug der Luftbrückenversorgung aus Faßberg.

„Es hat mich stolz gemacht“

Der historischen Tragweite war sich Bieganek schon damals bewusst. „Es hat mich stolz gemacht, dabei gewesen zu sein.“ Einmal ließ ihn ein Pilot nach Berlin mitfliegen, „natürlich durfte ich das Flugzeug nicht verlassen“. Die Kommunikation mit den Amerikanern war unproblematisch, wie Bieganek sagt: Viele Piloten hätten gut Deutsch gesprochen, die Checklisten für die Wartung seien ohnehin auf Deutsch verfasst gewesen.

Nach dem Ende der Luftbrücke bewarb sich der Laatzener bei British Airways, bekam aber eine Absage. Von 1950 an arbeitete er dann bei Karstadt als Kraftfahrer, leitete später den Kundendienst. Bis 1971 war Bieganek zudem Schöffe am Amtsgericht Hannover. 1991 ging er in Rente.

Noch einmal im Rosinenbomber

Seine Flugzeugbegeisterung hat Bieganek über all die Zeit nicht verloren; umso größer war seine Freude, als er Faßberg nach 70 Jahren nach noch einmal besuchte. Jutta und Lothar Stawicki, ein befreundetes Ehepaar, machten sich Mitte Juni mit Bieganek auf den Weg zum Fliegerhorst in der Lüneburger Heide, auf den einige Rosinenbomber zurückgekehrt waren. „Im Topzustand sind die“, schwärmt der Experte. Bieganek hatte seine Fotos aus den Jahren 1948 und 1949 dabei und zeigte sie den amerikanischen Piloten, die als Gäste die Flugzeuge nach Faßberg geflogen hatten. Deren Begeisterung war groß: Die drei Laatzener wurden hinter die Absperrung gebeten, durften in den Rosinenbomber steigen und noch einmal das Originalmotiv von 1949 nachstellen – mit dem nun 90-jährigen Bieganek in der Pilotenkanzel.

Von Katharina Kutsche