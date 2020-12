Laatzen-Mitte

Es ist inzwischen eine Tradition: Mit der Aktion Wunschweihnachtsbaum erfüllen die Mitarbeiter der Siemens-Niederlassung in Laatzen Kindern und Jugendlichen, die von sozialen Einrichtungen betreut werden, seit gut zehn Jahren ihre Herzenswünsche. In diesem Jahr musste die Aktion digital organisiert werden – schließlich gelten auch bei Siemens Hygieneregeln wegen der Pandemie. Trotzdem kamen auch in diesem Jahr rund 60 Geschenke im Gesamtwert von rund 1500 Euro zusammen, berichtet Dirk Oberhaus, Leiter der Siemens-Niederlassung in Laatzen. „Ich danke den vielen freiwilligen Kolleginnen und Kollegen, die die Aktion trotz aller Widrigkeiten durch die Pandemie fortgeführt haben.“

Organisiert hat die Sammlung der Siemens-Nachwuchskreis. Die Nachwuchskräfte haben die Wunschzettel der betreuten Kinder gescannt und fotografiert und damit den digitalen Weihnachtsbaum in einer eigens programmierten App bestückt. Ihre Kollegen konnten daraufhin die einzelnen Wünsche vom digitalen Baum pflücken, ihre analogen Päckchen zusammenstellen und sie dann den Siemens-Weihnachtsmännern des Nachwuchskreises übergeben. Letztere überreichten die Geschenke in dieser Woche an die Birkenhof-Jugendhilfe. Die Einrichtung betreut Kinder und Jugendliche in Hannover und Diepholz.

Von Johannes Dorndorf