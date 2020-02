Laatzen-Mitte

Simone und Jürgen Volkwein übernehmen die Regentschaft bei St. Oliver. Die beiden Laatzener sind das neue Prinzenpaar der katholischen Männergemeinschaft und sitzen am Sonnabend bei der Karnevalssitzung als Ihre Lieblichkeit Simone I. und Seine Tollität Jürgen I. auf dem Podium.

Schon als junge Erwachsene feierten die beiden gerne beim Karneval von St. Oliver mit. Als sie Kinder bekamen, sei das Interesse allerdings etwas eingeschlafen. „Wir haben sozusagen eine Kinderpause eingelegt“, sagen die vierfachen Eltern. Seit etwa zehn Jahren sind die Volkweins wieder mit von der Partie: „Rainer und Claudia Hasse hatten uns damals zum Bunten Abend mitgenommen“, erinnert sich der diesjährige Prinz. „Sie waren damals selbst das Prinzenpaar, wir wussten das vorher aber nicht. An diesem Abend haben wir unsere Liebe zum Fasching wiederentdeckt.“

Von Hofmusikanten zum Prinzenpaar

Schon bald wurden die Volkweins gefragt, ob sie nicht auch etwas zu den närrischen Sitzungen beitragen möchten. „Mit Peter Braun habe ich in den vergangenen Jahren immer die musikalische Eröffnung übernommen“, sagt der 56-jährige Jürgen Volkwein. Als Hofmusikanten blickten sie musikalisch auf das Karnevalsjahr von St. Oliver zurück. Seine Frau unterstützte die beiden beim Verfassen der Texte und hielt selbst mehrfach Büttenreden.

In diesem Jahr übernehmen die Volkweins nun eine andere Rolle: Als Prinzenpaar verteilen sie Orden und Küsschen an die Beteiligten. „Am Programm können wir uns diesmal nicht beteiligen, die Hofmusikanten werden das aber auch ohne mich wuppen“, sagt Seine Tollität Jürgen I.

Dass die beiden einmal zum Prinzenpaar gekürt werden könnten, hat das Ehepaar schon seit Längerem vermutet. „Unser damaliger Präsident Christian Rau hatte schon vor zehn Jahren gesagt: Nächstes Mal seid ihr dran“, sagt Simone Volkwein. Auch bei den Bunten Abenden gehörte das Ehepaar regelmäßig zu den Kandidaten, die als neue Regenten vermutet wurden. „Wir leben seit Jahren mit dieser Spannung“, sagt Jürgen Volkwein lachend. Dazu kam es zunächst allerdings nicht: Jahr für Jahr nahmen andere Prinzenpaare das Zepter in die Hand. „Wir dachten schon, wir werden gar nicht mehr gefragt. Das wurde jetzt wirklich mal Zeit!“, sagt Simone Volkwein schmunzelnd. Selbst aktiv werden wollten die beiden allerdings nicht: „Man muss schon gefragt werden.“

„Zuerst haben wir ,Oh Gott’ gesagt“

Im Oktober standen dann Christian Rau und Olaf Janisch, der neue Vorsitzende der Männergemeinschaft, ohne Vorankündigung vor der Tür. „Wir haben zwar erst ‚Oh Gott’ gesagt, aber für uns war sofort klar: Das machen wir“, sagt Jürgen Volkwein. Allerdings sei die Vorbereitungszeit für den Bunten Abend, der fünf Wochen später folgen sollte und bei dem sich das Prinzenpaar traditionell mit einer Rede vorstellt, sehr kurz gewesen.

„Deshalb haben wir gleich losgelegt und mit dem Redenschreiben angefangen“, berichtet Ihre Lieblichkeit Simone I. „Wir haben den Anspruch, dass die Rede sehr persönlich ist. Es ist schön, wenn die Leute sich darin wiederfinden, das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Außerdem wollen wir sie in Reimform als Büttenrede machen. Sie soll die Leute ja auch unterhalten.“ Da Jürgen Volkwein seit 2006 unter der Woche bei einer Bank in Berlin arbeitet und nur am Wochenende zuhause ist, schrieben beide unabhängig voneinander und schickten sich ihre Entwürfe per E-Mail zu. „Am Wochenende haben wir dann immer das Finetuning gemacht.“ Über den Inhalt wollen die beiden noch nichts verraten.

Karnevalsfeier am Sonnabend

Mit der St.-Oliver-Kirchengemeinde ist das Ehepaar seit seinen Kindertagen verbunden: Beide waren dort Messdiener, heute ist die 52-Jährige Mitglied im Kirchenvorstand. Ihr Mann war jahrelang als Jugendgruppenleiter tätig und organisierte unter anderem Ferienfreizeiten für die Kinder und Jugendliche. Zudem koordiniert das Ehepaar die Gemeindesuppe, bei dem ein Team sechsmal im Jahr nach den Gottesdiensten Suppe an die Gemeindemitglieder ausgibt. „Wir kommen beide aus Laatzen und haben uns in den Achtzigerjahren sogar bei St. Oliver kennengelernt“, berichtet Simone Volkwein.

Der Karneval im Gemeindesaal von St. Oliver an der Pestalozzistraße 24 beginnt am Sonnabend, 15. Februar, um 19 Uhr mit einem Abendessen. Im Anschluss geht die Veranstaltung in den närrischen Teil über. Der Eintritt kostet 8,50 Euro, Jugendliche zahlen 6 Euro.

