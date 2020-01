Grasdorf

Passen Naturschutzgebiete und kommerzielle Gokart-Touren durch die Leinemasch zusammen? Ein Mitglied des VfL Grasdorf ist nicht dieser Ansicht. „Es kann nicht angehen, dass große Gruppen mit Gokarts durch das Naturschutzgebiet fahren und dabei eine Menge Lärm verursachen“, sagt die Laatzenerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Im Sommer sind die Gokarts an jedem Wochenende mehrmals am Tag in der Masch unterwegs“. Dabei machten sie die Wege kaputt, und laut sei es auch. „Das passt einfach nicht in ein Naturschutzgebiet.“

Regelmäßige Gokart-Touren durch die Masch

René Reimann bietet mit seiner Firma Gokart Team regelmäßig Touren durch die Masch an. Er betont, dass sich die Mitarbeiter durchaus um einen respektvollen Umgang mit der Natur bemühten – und dies auch den Teilnehmern vermittelten. „Es gibt immer eine Einführung, bei der wir darauf hinweisen, wie sich die Teilnehmer in der Natur und auch gegenüber Fußgängern, Fahrradfahrern und Reitern verhalten sollen.“

Bei Touren mit Kindern fahre immer ein Erwachsener hinterher. Er habe die Gruppe im Blick – und sammle auch heruntergefallene Jacken und andere Dinge ein. „Das gilt natürlich auch für Bonbonpapier und anderen Müll.“ Das Team achte zudem darauf, dass sich die Kinder in der Natur möglichst leise verhalten. „Es kommt aber immer mal vor, dass die Kinder lachen oder aus dem Affekt heraus schreien, so etwas lässt sich nicht verhindern.“

Nabu : „Im Grunde ist nichts einzuwenden“

Tatsächlich steht sogar der Laatzener Nabu den Gokarts offen gegenüber. „Im Grunde ist dagegen nichts einzuwenden“, sagt die zweite Vorsitzende Helga Schröder. „Die Gokarts sind nicht motorisiert und eher als breiteres Fahrrad zu sehen.“ Die Reifen seien vollgummiert und würden den Wegen nicht schaden. Schröder geht davon aus, dass die Nutzer auf den Wegen bleiben und ihren Müll wieder mitnehmen. „Das Problem ist tatsächlich eher die Lautstärke“, sagt Schröder. „Es kommt manchmal vor, dass die Touren einen gewissen Partycharakter haben, das ist in einem Naturschutzgebiet natürlich nicht sinnvoll.“

Laut Schröder haben die Touren durchaus auch positive Aspekte: Es sei schön, wenn Kinder dadurch die Natur erlebten. „So etwas ist immer besser, als seinen Geburtstag in einer Kegelbahn zu feiern.“ Tatsächlich kann sich Schröder sogar eine Kooperation mit dem Betreiber vorstellen. „Es wäre möglich, dass Ehrenamtliche des Nabu hin und wieder eine Tour begleiten, um über das Naturschutzgebiet zu informieren.“ Ähnliches bietet der Verband bereits bei Bibertouren durch das Naturschutzgebiet an. Allerdings sei dies auch von den personellen Kapazitäten abhängig.

Masch steht grundsätzlich jedem frei

Die Stadt Laatzen verweist darauf, dass die Benutzung der Wanderwege grundsätzlich jedem freistehe. „Im Falle einer übermäßigen Benutzung könnten Erlaubnisse sowohl aufgrund der Schutzgebietsverordnungen als auch nach der Straßenverkehrsordnung erforderlich werden“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Es bestehe dann die Möglichkeit, Beschränkungen in Form von Auflagen zu verhängen.

Tatsächlich habe die Stadt vor zwei Jahren nach Beschwerden Gespräche mit dem Veranstalter geführt. „Dabei bestand Einigkeit, dass die Nutzung der Wege durch Gokarts deutlich unter den bei den Beschwerden geschilderten Tatbeständen und somit erlaubnisfrei bleibt.“ Zur Entlastung der bis dahin einzigen Streckenführung im Bereich Alt-Laatzen und Grasdorf habe die Stadt mit dem Veranstalter zusätzliche Strecken abgestimmt – unter anderem im Bereich der Koldinger Teiche. „Seitdem sind keine Beschwerden mehr bei der Stadt eingegangen.“

