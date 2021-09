Laatzen

In welchem Umfang sind Laatzens Bürgerinnen und Bürger bereit, Carsharing-Angebote nutzen? Wie weit dürfen die Standorte maximal vom Wohnsitz entfernt sein? Und wie groß ist das Interesse an E-Autos und Ladestationen? Das wollte die Stadt Laatzen wissen und hat im Juli die Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Ergebnisse hat Matthias Brinkmann von der Stabstelle Nachhaltigkeit der Stadt jetzt im Verkehrswende-Ausschuss vorgestellt.

Beteiligt haben sich 263 Einwohnerinnen und Einwohner. Beim Thema Carsharing – also der gemeinschaftlichen Nutzung von Autos – wollte die Stadt wissen, wie viele der Befragten sich grundsätzlich für ein solches Angebot interessieren. 36 Prozent antworteten mit „Ja“, 42,9 Prozent lehnen dies ab. Der Rest (21,1 Prozent) hat sich noch nicht entschieden.

Die Gründe gegen eine Nutzung sind unterschiedlich. „Ich möchte ein Auto nicht teilen“, lautete mit 64,3 Prozent die meistgenannte Antwort. Die Ablehnenden halten solche Angebote zudem für zu wenig flexibel (61,6 Prozent) oder zu unhygienisch (43,8 Prozent). Für 17,9 Prozent stehen Kosten und Nutzen nicht im richtigen Verhältnis.

Matthias Brinkmann von der Stabstelle Nachhaltigkeit der Stadt Laatzen berichtet über die Ergebnisse der Bürgerbefragung zum Thema Carsharing und E-Mobilität. Quelle: Daniel Junker

140 Befragte können sich eine Nutzung von Carsharing grundsätzlich vorstellen. Von ihnen gaben 37,9 Prozent an, mehrmals im Monat auf solche Angebote zurückgreifen zu wollen. 33,6 Prozent können sich eine Nutzung ein- bis zweimal im Monat vorstellen, 16,4 Prozent ein- bis zweimal pro Jahr. 3,6 Prozent streben täglich Fahrten an.

Wann werden die Fahrzeuge benötigt? Das ist unterschiedlich: 65,2 Prozent würden am Wochenende damit fahren, 71,7 Prozent unter der Woche. Wie bei den meisten Fragen waren Mehrfachantworten möglich. Die meisten gaben zudem an, dass sie pro Monat zwischen 51 und 100 Kilometer zurücklegen würden. 18,1 Prozent möchten zwischen 21 und 50 Kilometern fahren, 18,1 Prozent zwischen 101 und 500 Kilometern.

Standorte spielen wichtige Rolle

Eine große Rolle spielt für die Menschen die Nähe der Angebote zum Wohnort. 39,9 Prozent wünschen sich eine Station im Umkreis von bis zu 500 Metern, für 36,2 Prozent darf sie immerhin bis zu einem Kilometer entfernt sein. Nur rund 20 Prozent der Befragten würden Carsharing nutzen, wenn der Standort weiter als einen Kilometer vom eigenen Wohnsitz entfernt ist. Als favorisierte Standorte gaben die Laatzener die Parkplätze am Leine-Center einschließlich Marktplatz (13,1 Prozent) oder vor Einkaufsmärkten (10,3 Prozent) an. Weitere gute Standorte seien unter anderem die Alte Rathausstraße, das Rethener Marktzentrum und der Alte Markt/Flebbehof in Alt-Laatzen.

13 Prozent der befragten Laatzener wünschen sich eine Carsharing-Station auf den Parkplätze am Leine-Center. Quelle: Daniel Junker

Bisher war das Interesse an Carsharing in Laatzen eher gering: In den Jahren 2013 bis 2015 hatte der Anbieter Quicar eine Car-Sharing-Station vor dem Rathaus betrieben. Der Nachfolger des Unternehmens habe den Standort nicht weiter nutzen wollen, teilt die Stadt Nachfrage mit. 18 Jahre betrieb der Anbieter Stadtmobil eine Carsharing-Station auf einer privaten Fläche am Brucknerweg. Das Unternehmen stellte das Angebot aber 2015 ein, weil es nicht wirtschaftlich betrieben werden konnte. Andere Anbieter hätten sich laut Brinkmann bisher nicht für Laatzen interessiert.

Wenig Möglichkeiten für private Lade-Infrastruktur

Der zweite Teil des Umfrage betraf den Bereich E-Mobilität. 17,5 Prozent der Befragten verfügen bereits über ein Elektroauto. „Hier zeigt sich, dass sich vermutlich viele Laatzener an der Befragung beteiligt haben, die generell Interesse an E-Mobilität haben“, sagte Brinkmann. Tatsächlich ist der durchschnittliche Anteil an Elektrofahrzeugen am Gesamtbestand in Deutschland wesentlich geringer: Nach Angaben des Kraftfahrzeug-Bundesamtes stieg der Anteil reiner E-Autos im Jahr 2020 von 0,5 auf 1,2 Prozent.

„Wir sind an einem Wendepunkt der Elektromobilität angekommen“ Der E-Mobilitätsexperte Raimund Nowak hat im Verkehrswende-Ausschuss darüber referiert, wie Kommunen mit den Anforderungen zur neuen Antriebstechnik seiner Ansicht nach umgehen sollten. „Wir sind an einem Wendepunkt der Elektromobilität angekommen“, sagte er. E-Fahrzeuge seien nie so günstig gewesen, zudem profitierten gewerbliche und private Nutzer gleichermaßen von einer hohen Förderung. „Elektromobilität wird sich durchsetzen über den Preis“, sagte Nowak. Schon jetzt hielten sich die Kosten die Waage, „spätestens ab 2023 haben Elektrofahrzeuge deutliche Vorteile gegenüber Verbrennern.“ Die Menschen sollten nicht politisch von der Elektromobilität überzeugt werden, sondern als Kunden. Nowak machte deutlich, dass der E-Ladevorgang „ein gänzlich anderer“ sei als das Betanken eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. „Wir werden eine öffentliche Infrastruktur nur übergangsweise brauchen“, sagte er. „Der überwiegende Teil der Ladungen wird in absehbarer Zukunft nicht mehr in öffentlicher Infrastruktur stattfinden.“ Kommunen seien nicht dafür zuständig, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wohl aber sollten sie die Bürger dabei unterstützen, eigene Vorhaben umzusetzen – wie zum Beispiel gemeinschaftlich genutzte Ladestellen im öffentlichen Raum. Nowak rät den Kommunen zudem, ihren Fuhrpark möglichst schnell zu elektrifizieren. „Aufgrund der Initiative der Bundesregierung darf man derzeit noch mit viel Geld eine Ladeinfrastruktur aufbauen.“ Auch der Kauf von Fahrzeugen wird derzeit noch subventioniert. Nowak ist davon überzeugt, dass es Förderungen in dieser Höhe nicht mehr lange geben wird. Um die Technik klimafreundlich und kostengünstig zu betreiben, sollten die Kommunen den Aufbau von Fotovoltaikanlagen gleich mitdenken. dj

39 der befragten Laatzener denken aktuell konkret über die Anschaffung eines Elektroauto nach: 16 möchten dies innerhalb des nächsten Jahres tun, weitere 20 planen die Anschaffung innerhalb der nächsten zwei Jahre. 70 weitere können sich dies in Zukunft zumindest vorstellen.

99 Befragte wollen kein E-Auto

99 der befragten Personen lehnen ein privates E-Auto hingegen bislang ab. Für die Hälfte von ihnen ist der Anschaffungspreis zu hoch. 59,6 Prozent sind der Meinung, dass die Reichweite der Fahrzeige zu gering ist. Darüber hinaus nennen die Befragten lange Ladezeiten und fehlende Lademöglichkeiten als Gründe gegen die Anschaffung. Mehr als die Hälfte (56,4 Prozent) sehen keine Möglichkeit, eine Ladestation auf dem eigenen Grundstück zu installieren. Mehr als die Hälfte der Befragten gab zudem an, dass eine Ladestation nicht mehr als 400 Meter vom Wohnort entfernt sein dürfe.

30 Prozent der befragten Laatzener wünschen sich eine E-Ladestation an der Würzburger Straße. Quelle: Daniel Junker

„Wenn wir E-Mobilität fördern wollen, müssen wir schauen, wie wir diese Leute erreichen können“, sagte Brinkmann in einer ersten Bilanz. „Deshalb haben wir den Wunsch nach Standorten mit abgefragt, an denen die Einrichtung von Ladestationen technisch auch möglich ist.“ 30,8 Prozent der 143 Antwortenden nannten die Würzburger Straße zwischen Hildesheimer und Erich-Panitz-Straße, 29,4 Prozent befürworten Ladesäulen nahe dem Friedhof an der Braunschweiger Straße in Rethen, 25,2 Prozent den Bereich Alter Markt/Alte Rathausstraße.

Strom gibt’s derzeit an vier Standorten

Derzeit E-Autos an vier öffentlichen Orten im Stadtgebiet aufgeladen werden. Auf dem Kundenparkplatz P4 am Leine-Center, vor dem Aqualaatzium und am Gleidinger Golfplatz stehen je zwei Ladeplätze mit einer Leistung von 22 Kilowatt zur Verfügung. Beim ADAC im Rethener Gewerbegebiet gibt es vier solcher Plätze sowie zwei Schnellladestationen mit einer Leistung von jeweils 50 Kilowatt.

„Die Stadt Laatzen kann selbst keine Ladeinfrastruktur aufbauen“, betonte Brinkmann. Die Verwaltung könne aber Anreize schaffen und für die Umsetzung Anbieter wie den Stromversorger Enercity ins Boot holen. In einem nächsten Schritt will die Verwaltung geeignete Standorte für E-Ladesäulen und Carsharing-Angebote prüfen und dann mit potentiellen Betreibern ins Gespräch kommen.

Von Daniel Junker