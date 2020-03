Laatzen

Anlässlich des internationalen Weltfrauentags am Sonntag, 8. März, sind in den nächsten Tagen gleich mehrere Veranstaltungen in Laatzen geplant. Den Auftakt macht das Erich-Kästner-Gymnasium am Donnerstag, 5. März: Unter dem Motto „Rosen statt Veilchen“ diskutieren die Schüler bei einem Podiumsgespräch mit Nicole Waldmann vom Frauenzentrum Laatzen über Gewalt gegen Frauen. Anhand von Tagebucheinträgen thematisieren Schülerinnen des elften und zwölften Jahrgangs außerdem das Problemfeld sexuelle Belästigung – und es sollen unter dem Motto „ Role Model statt Top Model“ vier bekannte Frauen zu Wort kommen: Marie Curie, Malala Yousafzai, Elisabeth Selbert und Sarah Nuru. Beginn ist um 19.30 Uhr im EKG-Forum, der Eintritt ist frei.

Für Sonnabend, 7. März, lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Laatzen zu einer Filmvorführung ein. Beginn ist um 10.30 Uhr im Stadthaus. Gezeigt wird der Film „Sternstunde ihres Lebens“, in dem der Kampf der Politikerin Elisabeth Selbert nachgezeichnet wird, den Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes so zu formulieren, wie dies 1948 tatsächlich geschah: “Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird per E-Mail an Giove@ Laatzen.de oder unter Telefon (0511) 82 05 1902 gebeten.

Frauenzentrum spricht über Geschlechtervielfalt

Am Montag, 16. März, folgt ein Vortrag der Politikwissenschaftlerin Christine Klapeer zum Thema „Wie neu ist Geschlechtervielfalt?“. Er beginnt um 19 Uhr im Frauenzentrum Laatzen, Hildesheimer Straße 85. Klapeer spricht über den Nutzen produktiver Verunsicherung und bietet einen Ausblick auf das Verhältnis von Geschlechtervielfalt, queeren Perspektiven und feministischer Politik. Infos gibt es auf Anfrage per E-Mail an info@frauenzentrum-laatzen.de oder telefonisch unter (0511) 89 88 58 20.

Anlässlich des Frauentags macht das städtische Team Gleichstellung auf die Zeitung des Hannoverschen Frauenbündnisses aufmerksam. In der Ausgabe finden sich Infos und Veranstaltungen rund um den Frauentag. Die Zeitung kann ab sofort in der Information im Rathaus, der Bücherei und im Gleichstellungsbüro kostenfrei abgeholt werden – oder online auf www.laatzen.de/de/gleichstellung.html eingesehen werden.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche und Johannes Dorndorf