Laatzen

In der Küche des italienischen Restaurants Giovanni R. duftet es nach frisch gekochtem Essen. Am Herd schwenkt Koch Nero Lamm eine Pfanne mit selbstgemachten Ravioli mit Lachs und Brokkoli in rosa Sauce. Zwar ist die Gaststätte an der Hildesheimer Straße Ecke Kurze Straße seit Anfang November geschlossen. Doch seitdem bietet Inhaber Giovanni Ricottone Essen zum Mitnehmen an. „Wirklich gut läuft das aber nur am Wochenende“, sagt er. Oft sei kaum etwas los. Zwei Mitarbeiter habe er bereits entlassen müssen, drei weitere seien in Kurzarbeit. Auf eine baldige Wiedereröffnung hofft der Gastronom nicht mehr. „Ich hatte immer wieder die Hoffnung, dass wir den nächsten Monat öffnen können“, berichtet er. Doch jedes Mal sei er enttäuscht worden. Nun hoffe er gar nichts mehr. Dann sei die Enttäuschung nicht so groß, wenn es wieder nichts wird.

Hier wird täglich frisch gekocht: Nero Lamm bereitet im Restaurant Giovanni R. jeden Tag Essen zu Abholen vor. Quelle: Stephanie Zerm

„Geschäftlicher Harakiri“

„Hoffnungslosigkeit“ ist auch das Wort, mit dem Jörg Lange die Stimmung der Gastwirte in der Region beschreibt. „Im Moment leben alle Unternehmen aus ihren Rücklagen und ihrer Altersvorsorge“, sagt der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands Region Hannover. Denn die staatlichen Hilfen deckten nur 90 Prozent der Fixkosten ab. Den Rest müssten die Betriebe aus eigener Tasche zahlen, obwohl sie kein oder nur ein sehr geringes Einkommen hätten. „Das ist geschäftlicher Harakiri“, sagt Lange. Die Betriebsergebnisse seien durchweg negativ. „Es fehlen die Gewinne, mit denen Gastronomen ihre Familien ernähren oder ihre Häuser abbezahlen können.“

Etwa ein Viertel aller Gastronomen in Niedersachsen sei von einer Insolvenz bedroht, schätzt Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des Dehoga-Kreisverbands Region Hannover. Rund zwei Drittel der Betriebe befänden sich in einer Notlage.

„Lange halten wir nicht mehr durch“

Einer davon ist das Restaurant Alt-Oesselse, das Surinder Singh seit September 2019 gemeinsam mit seiner Ehefrau betreibt. Schon ein halbes Jahr, nachdem sie die Gaststätte in Ingeln-Oesselse gepachtet hatten, kam der erste Lockdown. Nun ist das Lokal erneut seit fast sechs Monaten dicht. „Wir können unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen“, sagt Singh. Gas-, Wasser und Stromrechnungen sowie die Pacht für die vergangenen Monaten seien noch offen. „Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen.“ Er habe einen Kredit beantragt, um die Beträge abzahlen zu können. Auf eine Antwort warte er noch, ebenso wie auf die beantragten November-und Dezemberhilfen.

Surinder Singh, Pächter des Restaurants Alt-Oesselse, ist verzweifelt. Er weiß nicht mehr, wie er seine Rechnungen bezahlen soll. Quelle: Stephanie Zerm

Jorge Beloqui und seiner Frau Semra Bicakci geht es ähnlich. Das Ehepaar betreibt das türkische Restaurant Dilara an der Hildesheimer Straße in Grasdorf. „Wir halten uns über Wasser, so gut wir können, aber lange halten wir nicht mehr durch“, sagt der Gastronom. Am schlimmsten sei die Unsicherheit. „Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen können und ob wir dann nicht bald wieder erneut schließen müssen.“ Zwar bietet das Restaurant einen Außer-Haus-Verkauf an. „Man kann aber nie einschätzen, wie die Nachfrage ist“, berichtet Beloqui. „Wir haben auch schon viel wegschmeißen müssen, weil keine Bestellungen kamen.“

Diese Hilfen können Gastronomen beantragen Gastronomen haben mehrere Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung vom Staat zu beantragen. Überbrückungshilfe III: Im Zeitraum von November 2020 bis Juni 2021 übernimmt der Staat bei mehr als 70 Prozent Umsatzeinbußen 90 Prozent ihrer Fixkosten wie Miete, Wartungskosten, Ausgaben für Wasser, Strom und Heizung sowie für bauliche Hygienemaßnahmen. Der Antrag muss über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt oder vereidigten Buchprüfer gestellt werden. November- und Dezemberhilfen: Wegen der Schließung im Teil-Lockdown vom 2. November bis Ende Dezember können Gastronomen November- und Dezember-Hilfen beantragen. Sie erhalten 75 Prozent ihres Umsatzes vom November und Dezember 2019. Überbrückungshilfen entfallen für die beiden Monate. Kurzarbeitergeld: Für ihre Angestellten können Gastronomen Kurzarbeitergeld beantragen. Diese erhalten dann 60 Prozent ihres Nettolohns. Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind bekommen 67 Prozent. Der Arbeitgeber muss den Betrag zunächst vorstrecken und bekommt ihn dann von der Agentur für Arbeit erstattet. KfW-Kredite: Es gibt für Unternehmen mehrere Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), für die der Staat bis zu 100 Prozent der Haftung übernimmt.

Außer-Haus-Geschäft lohnt sich nicht

Das To-Go-Geschäft ist auch für Marcel Bilshausen vom Hotel und Restaurant Erbenholz in Rethen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Wir bieten das seit Weihnachten an“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. „Vor allem, damit die Angestellten das Kochen nicht verlernen und wir den Kontakt zu unseren Kunden halten können.“ Außerdem bekämen die wenigen Hotelgäste dadurch ein warmes Essen im Haus. Für den eigenen Lieferservice habe der Betrieb zwei Autos angeschafft, „günstige gebrauchte Kleinwagen“, sagt Bilshausen. Lohnen würden sich der Außer-Haus-Verkauf und der Lieferservice jedoch nicht.

Damit die Mitarbeiter etwas zu tun haben: Für Marcel Bilshausen, Geschäftsführer des Restaurants Erbenholz, ist das Außer-Haus-Geschäft nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Quelle: Stephanie Zerm

Normalerweise wäre das Hotel zur Hannover Messe Mitte April komplett ausgebucht gewesen. Stattdessen beherbergt Bilshausen lediglich ein paar vereinzelte Handwerker. Denn seit November dürfen nur Personen in Hotels übernachten, die einen beruflichen Grund dafür haben. „Uns fehlen vor allem die Einnahmen aus dem Messegeschäft und von größeren Veranstaltungen.“ Die Fehlbeträge decke der Betrieb aus privaten Mitteln. Wie lange die GmbH das noch durchhält, könne er nicht sagen.

Dankbar für staatliche Hilfen

Ulrike Haase, die mit ihrem Mann seit 34 Jahren das gleichnamige Hotel und Restaurant in Grasdorf betreibt, bleibt trotz des anhaltenden Lockdowns optimistisch. „Es wird schon werden“, sagt sie. „Solange wir noch Erspartes haben und staatliche Hilfen bekommen, geben wir nicht auf.“ Als selbstständiger Unternehmer habe man nie die Sicherheit, dass die Einnahmen immer fließen. Auch Giovanni Ricottone will trotz des Lockdowns nicht meckern. „Wir sind froh, dass wir Geld vom Staat bekommen“, sagt der Gastronom. Dies sei nicht selbstverständlich. Bekannte von ihm in Italien, die ebenfalls ein Restaurant betreiben, hätten bislang gar kein Geld bekommen.

Giovanni Ricottone ist dankbar für die finanziellen Hilfen vom Staat. Quelle: Stephanie Zerm

Restaurantbesuche nach negativen Tests

Aufzugeben und den Pachtvertrag zu kündigen, ist auch für Surinder Singh keine Option. „Dann stehe ich mit einem Berg Schulden da und habe überhaupt keine Einnahmequelle mehr, um sie zurückzuzahlen.“ Daher hofft der aus Indien stammende Koch auf eine baldige Öffnung der Gaststätten.

Darauf drängt auch Jörg Lange vom Dehoga-Kreisverbands Region Hannover. „Wir brauchen eine verlässliche Perspektive, die nicht von der Inzidenz abhängig ist.“ Die Gastronomie habe bereits nach dem ersten Lockdown funktionierende Hygienekonzepte entwickelt. Zusätzlich könnten Gäste vor jedem Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorlegen. „Das wäre sicherer, als wenn sich Menschen heimlich im privaten Partykeller treffen, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt.“

Von Stephanie Zerm