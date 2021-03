Laatzen-Mitte

Es ist Dienstag, 11.45 Uhr. Zunehmend füllt sich der virtuelle Raum auf der Onlineplattform Zoom. Immer mehr Neuntklässler der Albert-Einstein-Schule (AES) loggen sich ein. Auszubildende verschiedener Unternehmen sind bereits online und per Webcam zu sehen. Als die Videokonferenz um 11.50 Uhr beginnt, sitzen 26 Laatzener Schüler vor den heimischen Bildschirmen, die meisten der 29 Azubis haben sich aus den Räumen der ausbildenden Firmen eingeloggt. Nach einer kurzen Einführung in das Projekt „JobShot“ weist Projektkoordinator Karsten Heller von der Stiftung Niedersachsen-Metall jeweils zwei Teilnehmern einen eigenen virtuellen Raum zu. Dort hat jeder Schüler die Möglichkeit, ein ungestörtes, sieben Minuten langes persönliches Gespräch mit einem der Azubis zu führen.

„JobShot“ ist eines von zwei Pilotprojekten, mit dem die AES ihren Schülern die Berufsorientierung in Corona-Zeiten ermöglichen will. Seit März laufen die Onlineprojekte, mit denen die Jugendlichen einen Überblick über ausgewählte Berufsfelder bekommen sollen. Viele müssen sich im Herbst um einen Ausbildungsplatz bewerben, es fehlt jedoch eine Möglichkeit, auf den sonst im Frühjahr anstehenden Berufsmessen mit den Unternehmen in Kontakt zu treten.

Projekte sollen Lücke schließen

Die Projekte sollen diese Lücke zumindest ein wenig schließen. Bei „JobShot“ bleiben die Schüler und Azubis nach einer kurzen Einführungsphase unter sich, sodass beide Seiten frei sprechen können. Nils berichtet etwa, dass er seinem Gesprächpartner Laurin erzählt habe, warum er sich für den Beruf Koch entschieden hat und wie die Ausbildung abläuft. „Bei Laurin sprudelten die Fragen nur so, wir hätten noch 30 Minuten weiterreden können.“ Doch nach sieben Minuten kehren alle Teilnehmer wieder in den gemeinsamen Konferenzraum zurück. Heller weist jedem Schüler einen neuen Gesprächspartner zu, und schon beginnt die nächste der insgesamt drei Runden an diesem Mittag.

26 Schüler der AES treffen im Projekt „JobShot“ auf 29 Auszubildende. Quelle: Daniel Junker

Während sich die Schüler bei „JobShot“ direkt mit den Azubis austauschen, orientiert sich die vom Verein ProRegio organisierte Reihe „Ausbildung im Chat" eher an klassischen Unternehmenspräsentationen. Seit 9. März stellen sich Firmen und Institutionen im wöchentlichen Wechsel über die Konferenzplattform Webex vor. Zum Auftakt berichtete Carolin Franzke vom Karrierecenter der Bundeswehr über die dortigen Möglichkeiten. Zehn Schüler folgten dem Vortrag, in dem Franzke unter anderem Unterschiede zwischen militärischen und zivilen Stellen sowie das Bewerbungsverfahren erläuterte. Anders als bei „JobShot“ ist die Teilnahme an dieser jahrgangsübergreifenden Veranstaltung für die Schüler freiwillig.

Formate wurden ganz neu entwickelt

„Wir mussten diese Formate ganz neu entwickeln und versuchen herauszufinden, welcher Weg der richtige ist“, sagt Karsten Heller von der Stiftung Niedersachsen-Metall. Dies bestätigt auch Heike Hinrichs von ProRegio. „Es war vorab schwer einzuschätzen, wie das Projekt angenommen wird.“ Die Rückmeldungen seien bislang positiv. „Solche Formate sind durchaus geeignet, mit den Schülern in Kontakt zu kommen“, bestätigt Malte Wölbern, Ausbilder bei der Hannoverschen Volksbank. Sie könnten eine reale Jobmesse allerdings nicht ersetzen, „man sieht von seinem Gegenüber ja meist nur den Kopf“. Dennoch seien Videokonferenzen insbesondere in Corona-Zeiten eine sinnvolle Ergänzung.

Hauptmann Carolin Franzke informiert über Karrierechancen und Berufsbilder bei der Bundeswehr. Quelle: Daniel Junker

Dies sieht auch Carolin Franzke so. „Unser Schwerpunkt sind eigentlich Präsenzmessen und Schulvorträge. Solche Veranstaltungen gestalten sich in Corona-Zeiten aber schwierig.“ Die Bundeswehr schalte zusätzliche Anzeigen auf Jobportalen. Digitale Veranstaltungsreihen wie die von ProRegio seien gute Multiplikatoren, „sie können Präsenzveranstaltungen aber nicht vollständig auffangen“.

Mehrere Berufe in kürzester Zeit kennenlernen

Längst ergreifen Unternehmen und Institutionen Eigeninitiative. „Man bewirbt sich gegenseitig: Schüler suchen einen Ausbildungsplatz, wir suchen geeignete Auszubildende“, macht Wölbern deutlich. Um diese zu gewinnen, schalte auch die Volksbank Anzeigen – in klassischen Printmedien und auf digitalen Stellenbörsen wie Azubiyo.

Michelle wird bei der Aerzener Maschinenfabrik zur Mechatronikerin ausgebildet. Im Videochat berichtet sie über ihre Ausbildung. Quelle: Daniel Junker

Die künftige Industriekauffrau Stine findet die neuen Formate passend. „JobShot“ biete zum Beispiel die Möglichkeit, binnen kürzester Zeit verschiedene Berufe kennenzulernen. „Wenn der Gesprächspartner nicht zum gewünschten Ausbildungsberuf passt, ist das kein Beinbruch. Wenn es solche Formate vor meiner Ausbildung schon gegeben hätte, hätte mir das bestimmt weitergeholfen.“

Von Daniel Junker