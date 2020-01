Laatzen

Manchmal ist Dagmar Skaf nur etwa 30 Minuten vor Ort, manchmal sind es auch bis zu anderthalb Stunden, die sie in der Wohnung ihrer Klienten zubringt. Sie sieht sich dann alle elektrischen Geräte an – vom Fernseher bis zum Kühlschrank –, schaut nach den verwendeten Leuchtmitteln, fragt nach dem Wasserverbrauch und gibt vor allem Tipps, wie sich der Verbrauch von Strom und Wasser mit relativ geringem Aufwand reduzieren lässt: Sei es durch die Verwendung moderner LED-Leuchten, den Einsatz einer abschaltbaren Steckerleiste oder den Einbau eines neuen Duschkopfes. Dinge, die Skaf stets dabei hat und die sie ihren Klienten auf Wunsch kostenlos zur Verfügung stellt.

Skaf ist Mitarbeiterin des Projekts Stromspar-Check, das von der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) und der Klimaschutzagentur Region Hannover getragen wird. Von dem kostenlosen Angebot Gebrauch gemacht haben in Laatzen in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als 500 Haushalte, rund 340 davon allein seit dem Sommer 2017. Damals ermöglichte es die Stadt der AWO, ihre Beratungstätigkeit unmittelbar vor Ort anzubahnen – und nicht, wie für andere Regionskommunen, ausschließlich vom Ahrberggelände in Hannover-Linden aus.

Enge Verzahnung zwischen AWO und Stadt

„Seit wir diesen Quartiersansatz verfolgen und im Laatzener Rathaus mit einem eigenen Büro vertreten sind", sagt AWO-Projektkoordinator Ingo Reinhold, „hat sich Zahl der Beratungen überaus positiv entwickelt. Die Menschen, die wir mit unserem Angebot erreichen möchten, in erster Linie Bezieher staatlicher Transferleistungen, haben im Rathaus häufig ohnehin Dinge zu erledigen. Diese enge Verzahnung ist es, die den Erfolg des Projektes in Laatzen ausmacht.“

Ein Erfolg, der die Stadt dazu bewegt hat, sich über die Bereitstellung des Büros hinaus ab dem laufenden Jahr mit 4000 Euro jährlich auch finanziell einzubringen. „Von dem Projekt profitieren viele Menschen“, sagt Bürgermeister Jürgen Köhne mit Blick auf das jährliche Einsparpotenzial von rund 100 Euro pro Haushalt.

Auch Arme können zum Umweltschutz beitragen

Auch die Umwelt profitiert. Laut Klimaschutzagentur wird sich der CO2-Ausstoß nach den in Laatzen erfolgten Stromspar-Checks dauerhaft um rund 290 Tonnen pro Jahr reduzieren. „Insofern ermöglichen wir es mit dem Projekt auch denjenigen Menschen, etwas zum Umweltschutz beizutragen, die dies tun möchten, aber aus finanziellen Gründen nicht dazu in der Lage sind“, sagt Thomas Schrader, Leiter des städtischen Fachbereichs Soziales.

Um dem Stromspar-Check in Laatzen weiteren Schub zu verleihen, hat Bürgermeister Köhne jetzt noch einmal die Bürger der Stadt angeschrieben. Wer seinem Aufruf folgen möchte: Einen Termin mit den Stromspar-Beratern der AWO können Interessierte unter Telefon (0511) 82055429 und (0511) 21978169 oder per E-Mail an stromsparen@awo-hannover.de vereinbaren. Eine persönliche Terminvereinbarung ist jeweils montags zwischen 9 und 12 Uhr im neunten Stock des Rathauses möglich.

Lesen Sie auch

Von Ralf Schunk