Eigentlich sind sie ein Muss: Jahresversammlungen im ersten Quartal des jeweiligen Vereinsjahres. Schließlich geht es darum, wer den Verein künftig führt, ob die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde, welche Ausgaben im Etat geplant sind und – nicht zuletzt – um den Austausch unter den Mitgliedern. Corona hat den Laatzener Vereinen jedoch teils einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einige Jahresversammlungen waren ursprünglich für März angesetzt, angesichts der dramatischen Entwicklung der Regelungen und der Infektionslage jedoch bald undenkbar.

Der VfL Grasdorf hat das Versäumnis nun als erster Laatzener Verein nachgeholt. „Eigentlich war das für den 17. März geplant“, sagt Präsidiumsmitglied Fabian Bodenstab. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gab es nun stattdessen eine Hauptversammlung unter freiem Himmel. Zu dieser seien rund 81 Mitglieder, Bürgermeister Jürgen Köhne, Vertreter vom Regionssportbund und dem Sportring auf das Außengelände des VfL Grasdorf gekommen. Mit dem traditionellen Programm habe sich dieser Veranstaltungsort allerdings nicht gut vertragen. „Das lag am Wetter“, berichtete Bodenstab, denn es regnete just an dem Abend.

Beispielsweise sei auf die übliche Fotopräsentation verzichtet worden. „Entweder blendete die Sonne und man hätte die Bilder auf der Leinwand nicht erkennen können, oder es regnete.“ Aufgrund des wechselhaften Wetters seien Reden und Berichte kurz ausgefallen, Ehrungen zügig verlaufen, Neuwahlen des Präsidiums gab es in diesem Jahr nicht. Und um den Verein voranzubringen, seien die Weichen für die 125-Jahres-Feier im Sommer 2021 gestellt worden. „Dafür mussten Gelder genehmigt werden“, berichtet Bodenstab.

BSV: Virtuelle Versammlung kommt nicht infrage

Beim BSV Gleidingen steht die Entscheidung über die Jahresversammlung hingegen noch aus. „Wir haben rechtlich die Möglichkeit, es bis zum nächsten Jahr hinauszuzögern“, sagt die Vorsitzende Heike Heisig, selbst bei Neuwahlen könne der Vorstand noch ein weiteres Jahr im Amt bleiben. Grundsätzlich sieht sie drei Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen: Entweder die Veranstaltung wird wie beim VfL Grasdorf im Freien abgehalten. „Aber dann hätten wir das Risiko mit dem Wetter.“ Für eine Veranstaltung drinnen benötige der Verein einen geeigneten Raum, der groß genug für die etwa 120 bis 130 Personen ist, die normalerweise kommen – schließlich gelte die 1,50-Meter-Abstandsregel. „Und es muss finanzierbar sein“, sagt Heisig. Oder man verschiebe die Versammlung eben auf 2021.

Theoretisch käme auch eine virtuelle Jahresversammlung per Videokonferenz in Betracht. Dies schließt Heisig für den BSV aber aus. „Ich fände das äußerst unglücklich“, schließlich hätten nicht alle Mitglieder die technischen Möglichkeiten dazu. „Ich lege Wert darauf, dass wir den persönlichen Kontakt haben.“

TSV Ingeln-Oesselse trifft sich im September

Seine Versammlung nachholen muss auch der TSV Ingeln-Oesselse. Als Termin hat der Verein nun Freitag, den 4. September festgelegt – falls die Corona-Beschränkungen dem Klub nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen. Die Mitglieder treffen sich um 19 Uhr im Vereinsheim am Sportgelände. Dabei geht es auch um wichtige Personalien – und anderem wird über das Amt des Vorsitzenden entschieden.

Bislang gut durch die Krise gekommen ist der TSV Rethen, wie die Vorsitzende Hannelore Flebbe berichtet. Am 1. März seien die Vereinsmitglieder noch zur Hauptversammlung zusammengekommen. Dort sei alles wie gewohnt besprochen und vorgestellt worden. Der Bau der Vereinshalle und das sportlich erfolgreiche vergangene Jahr hätten dabei im Mittelpunkt gestanden. „Und dann kam Corona.“ Doch auch die Pandemie hätte der Verein bisher gut überstanden. „Eine Handvoll Leute ist weggebrochen“, berichtet Flebbe. Die meisten der 1600 Mitglieder hätten jedoch an den Freiluftangeboten teilgenommen und seien mitgezogen.

Um ein bisschen „wieder reinzuholen“ würden die Mannschaftssportler nun die gesamten Sommerferien Training anbieten. „Normalerweise machen wir das nur zwei Wochen“, erzählt die Vorsitzende. Viele hätten dafür sogar auf Urlaub verzichtet, ergänzt Flebbe.

Germania hat Pech mit seinen Sportarten

Der SV Germania Grasdorf ist bereits im Februar zur Jahresversammlung zusammen gekommen. Dementsprechend hätte Corona ihnen „keinen Strich durch die Rechnung“ gemacht, was Formalitäten angehe, wie der Vorsitzende Wolfgang Weiland berichtet. Besonderheiten hätte es keine gegeben. „Das war eine ganz normale Versammlung.“

Die 500 Mitglieder seien zum Großteil dabei geblieben, obwohl der Verein während des Lockdowns keinerlei Alternativen angeboten habe. „Wir haben ja nur Tischtennis und Fußball. Da ging das nicht“, berichtet Weiland. Doch inzwischen sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Weiland hoffe, dass es bald ganz normal weitergeht und nicht mehr so viel registriert und beachtet werden müsse.

Von Janna Silinger und Johannes Dorndorf