Laatzen

Die für Donnerstag, 11. März, geplante Ratssitzung der Stadt Laatzen findet erstmals hybrid statt. Das bedeutet, dass nur ein Teil der Vertreter von Politik und Verwaltung vor Ort in der Albert-Einstein-Schule sein wird, der andere Teil verfolgt das Geschehen digital vor dem Bildschirm zu Hause.

Aufgrund der Corona-Lage sind im Forum der Schule derzeit nur 50 Personen zugelassen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Besucheranzahl. Insgesamt 15 Gäste sind diesmal zugelassen, wie die die Stadt nun mitgeteilt hat.

Einlass nach dem Windhundprinzip

Einlass in den laut Verwaltung „gut gelüfteten Raum“ ist ab 17.45 Uhr. Die Entscheidung darüber, wer teilnehmen darf und wer nicht, richtet sich nach dem sogenannten Windhundprinzip – dem Zeitpunkt des Eintreffens am Sitzungsort. Alternativ können Bürgerinnen und Bürger die Sitzung aber ebenfalls digital verfolgen. Um eine größtmögliche Zuhörerschaft zu erreichen, richtet die Verwaltung einen sogenannten Livestream ein. Kameras übertragen Bild und Ton ins Internet. Über den Youtube-Kanal der Stadt Laatzen können Interessierte somit von zu Hause aus den diesjährigen Haushaltsberatungen beiwohnen.

Ein Link zum Livestream soll am Donnerstag auf der städtischen Webseite www.laatzen.de veröffentlicht werden. Wer sich in der Bürgerfragestunde zu Wort melden möchte, kann bis Donnerstag, 17 Uhr, per E-Mail an team01@laatzen.de einen Link für das Videokonferenzsystem anfordern. Darüber können sich dann Interessierte in die Sitzung einwählen und ihre Frage stellen.

Von Sarah Istrefaj